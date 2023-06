Actrița iubită de milioane de români care a ales singurătatea după moartea soțului. Ce se întâmplă cu Cezara Dafinescu

Actrița iubită de milioane de români care a ales singurătatea după . Ce se întâmplă cu artitsa în vârstă de 74 de ani, originară din Sibiu. A rămas văduvă în 2003, după decesul celui de-al doilea partener de viață.

Vedeta apreciată de milioane de persoane care a decis să fie singură după decesul partenerului de viață. Ce a declarat Cezara Dafinescu

Vedeta apreciată de milioane de persoane care a decis să fie singură după decesul partenerului de viață. este Cezara Dafinescu. Actrița a fost căsătorită prima oară cu George Motoi, de care a divorțat în anul 1997. Al doilea soț a fost Gelu Fronea.

ADVERTISEMENT

Bărbatul a încetat din viață în anul 2003, într-un accident de motocicletă. De atunci vedeta nu a dorit să-și mai refacă viața sentimentală, având numai cuvinte de laudă pentru ambii parteneri de viață. Mereu a avut senzația că nimeni nu se poate ridica la nivelul fostului soț.

Mai mult decât atât, actrița susține că a avut parte de doi bărbați extraordinari și câțiva iubiți care i-au oferit dragoste și prietenie, fiecare în felul său. Artista, născută în zodia Leu, consideră că a avut o șansă unică în viață.

ADVERTISEMENT

„Eu am trăit tot ce își poate dori o femeie din punct de vedere sentimental. Am fost adulată de Motoi și ținută în palmă, amor «telectual» și adulată de al doilea soț cu care am avut pasiune și nebunie.

Altfel ce îți mai poți dori într-o căsnicie? Ca să mă mărit ar trebui să găsesc un om peste cei doi soți ai mei. Ei bine, nu l-am găsit și nu vreau să fiu dezamăgită. Oamenii buni sunt luați, cum se spune, iar ciurucurile sunt… ciurucuri înspăimântate.

ADVERTISEMENT

Își trag izmenele de pe ei. Nu, eu am trăit mult prea frumos ca să-mi stric bătrânețea. Mă rog, tinerețea vreau să zic!”, a mărturisit Cezara Dafinescu în .

Cezara Dafinescu, în depresie după moartea lui Gelu Fronea

Cezara Dafinescu a intrat în depresie după moartea lui Gelu Fronea despre care spune că a fost sufletul său pereche. Îndrăgita are și acum imagini cu cel de-al doilea soț în mediul online, dragostea pentru el nefiind stinsă nici la 20 de ani de la decesul acestuia.

ADVERTISEMENT

Privirea și ochii lui i-au rămas întipărite în minte. Timp de 6 ani când a durat mariajul celor doi vedeta ș-a dorit să se dedice complet, motiv pentru care a renunțat la pasiunea sa și nu a mai apărut deloc pe scena teatrului.