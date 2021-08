Ce s-a ales de viața amoroasă a Andreei Pirui de la Puterea dragostei. Se iubește cu un cântăreț!

Andreea Pirui de la Puterea dragostei și-a refăcut viața după relația pe care a avut-o cu Marius, zis Norocel, bărbatul pe care l-a cunoscut în show-ul din Turcia în sezonul trecut.

Blondina a dispărut de pe micile ecrane imediat după terminarea competiției. A avut doar câteva apariții timp de câteva luni alături de fostul ei iubit, Marius, de care s-a separat în cele din urmă.

Anul pandemiei a fost un test pentru cei doi foști concurenți de la Puterea dragostei. Conviețuirea împreună în anul 2020 le-a arătat că nu sunt făcuți unul pentru celălalt.

Andreea Pirui de la Puterea dragostei are un iubit cântăreț

O perioadă cei doi nu au mai vorbit deloc, însă la un moment dat au luat legătura. Acum au o relație cât se poate de cordială.

Ce se întâmplă însă cu Andreea Pirui în aceste momente? Se pare că focoasa blondă are deja pe cineva și este vorba chiar despre un cântăreț.

Vedeta a recunoscut că este îndrăgostită și că bărbatul pe care a pus ochii este ardelean, chiar de la ea din zonă.

„Da, este cântăreț. Bine, el e mai mult în zona asta cunoscut. E cunoscut aici în zona noastră. Bine, acum nu mai stau la Cluj, stau în Zalău, orașul în care m-am născut.

Îl știu de 10-12 ani. E mult spus că am fost prieteni. Am fost cunoștințe. În timp, am fost la o petrecere, apoi la o prietenă și dintr-o vorbă în alta…”, a povestit Andreea Pirui de la Puterea dragostei pe .

Pirui a spus că iubitul ei a avut o relație de câțiva ani și s-a despărțit de partenera lui după ce a cunoscut-o pe ea.

„Nu știu cum m-a cucerit”

„Noi am început în timp. În timp ne-am format ca o relație. Nu știu cum m-a cucerit. Mă mir și eu, cum poate să ajungă de la o prietenie? S-a întâmplat. O poveste, un Facebook, un Instagram. Mereu mergeam la petreceri pentru că îmi plăcea cum cântă. Îmi place și acum”, a spus Andreea Pirui.

Punctul forte al iubitului ei cântăreț, extrem de cunoscut în Ardeal, este simțul umorului. nu a dorit să spună numele lui deocamdată, însă nu exclude ca în viitorul apropiat să apară cu el în public. Tot ce știm este că are prenumele Ionuț.