Ce s-a întâmplat la înmormântarea soților care au murit în urma exploziei din Crevedia. Fiul lor a răbufnit: “Se mușamalizează tot”

Cel mai categoric este fiul celor doi soți, cel care e convins că autoritățile vor încerca să mușamalizeze tot și nimeni nu va fi găsit vinovat pentru această tragedie. La fel cum s-a întâmplat și în cazul Colectiv, vremea trece și lumea pare să uite de toate, astfel că vinovații își vor vedea liniștiți de viață, crede fiul celor doi.

Ce s-a întâmplat la înmormântarea soților care au murit în urma exploziei din Crevedia

”Este tragic să îți pierzi doi părinți și să îi vezi arși. Dacă mureau de boală, mai era cum mai era, de bătrânețe, de boală, de vârstă, dar vă dați seama, să moară la 56 de ani și arsă complet. Este certificatul de la Medicină legală, arsă pe 99% din suprafața corporală”, a transmis fiul cuplului ucis.

. Să se facă dreptate. Cui i-a fost bine când a fost bine, acum când e rău, să fie rău pentru toată lumea. Dreptate, vreau, în primul rând, dar, cum am spus, o să se mușamalizeze tot”, a mai transmis fiul acestora. Cei doi soți au fost conduși pe ultimul drum de sute de oameni.

Femeia era în casă atunci când a bubuit prima cisternă și a luat foc instant, iar soțul său a făcut infarct de la sperietură și a murit pe loc. Femeia a murit după 13 ore, fiind arsă pe 95% din suprafața corpului, iar acum vecinii vorbesc resemnați despre cum nimeni nu va plăti pentru această tragedie, care putea fi evitată într-un stat normal.

și momentan nu s-a găsit niciun vinovat, însă ancheta este doar la început și cu siguranță vor dura mulți ani până când vor fi trase niște concluzii. Singurii care au plătit pentru moment, cel puțin din punct de vedere politic, au fost primarii din Crevedia și cel din Caracal.

Dacă primarul din Crevedia a fost exclus din PSD, cel din Caracal a fost suspendat în urma unor declarații bizare. Primarul din Crevedia, Petre Florin, a avut de plătit pentru modul în care a încercat să fugă de orice responsabilitate pentru această tragedie. ”Cine e vinovat? Patronul firmei. Ce treabă avem noi? Am fost înștiințați că s-a oprit acea activitate? Am văzut cu ochii noștri că ușa e închisă și nu mai circulă nimeni”, a transmis primarul, conform

Jurnaliștii nu s-au lăsat și i-au atras atenția primarului că e puțin probabil să nu știe ce se întâmplă într-o comunitate foarte mică, cu sub 12.000 de suflete. În acel moment primarul s-a enervat și a părăsit discuția, în direct. A revenit cu un mesaj pe Facebook, însă se pare că nici măcar liderii din PSD nu au mai fost de înduplecat.

”În 2020 am fost notificați de ISU că firmei i s-a retras autorizația. Aceasta a închis unitatea și a înconjurat-o cu un gard mare și opac. De câte ori am trecut pe acolo am văzut diferite mașini în curte, dar nicio activitate economică. Nu am primit nicio plângere de la cetățeni, nici scrisă, nici verbal și nici măcar pe siteurile de socializare.

În toiul nopții, în acele momente de de panică generală, mai multe televiziuni m-au sunat, cum au fost și cei de la Digi 24, fără ca să știu că e un interviu și că sunt înregistrat. Sub emoția momentului, am dat acele răspunsuri mecanic, fără să le trec prin filtru gândirii și de aceea și-a creat ideea că am avut cunosțințe despre o activitate a firmei”, a explicat primarul. La fel, primarul din Caracal a făcut o serie de declarații bizare, explicând că e ”treaba lor”, atunci când a fost întrebat ce părere are despre faptul că pompierii au fost surprinși de explozie și unii dintre ei sunt grav răniți.