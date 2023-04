Ce salariu are un instalator în România în 2023. Câștigă lunar o sumă de bani care nu e deloc mică

Ce salariu are un instalator în România în 2023? Această meserie nu a fost afectată momentan de digitalizare și e căutată în orice perioadă a anului. E probabil cea mai căutată meserie pe lângă cea de electrician, vopsitor sau tehnician depanator.

Ce salariu are un instalator în România în 2023?

lei și pot ajunge chiar la 7.000 de lei. Potrivit datelor oficiale, specialiștii din reparații sunt printre cei mai căutați de pe piața muncii și sunt plătiți cu aproximativ 3.500 de lei pe lună, însă un vopsitor poate câștiga 5.000 de lei, în timp ce un tehnician depanator poate ajunge la 7.000 de lei.

4.000 de lei pe lună. Salariile acestea sunt oferite pentru că majoritatea tinerilor pleacă din țară și există prea puțini care aleg școlile profesionale în aceste domenii. Desigur venitul poate să crească dacă instalatorul alege să lucreze pe cont propriu.

O altă meserie care le face cu ochiul tinerilor e cea de șofer de TIR, însă în străinătate. Un astfel de tânăr a împărtășit din experiența sa și le-a povestit tuturor cât de bine o duce conducând un camion zeci de ore pe drumurile Europei, într-o aventură pe care tot mai mulți sunt dispuși să o încerce pentru că se plătește foarte bine.

”Suntem plătiți pe oră, avem 18, 30 euro, sporuri de noapte, sporuri de weekend, bani de concediu, bani de sărbători. Ca să ajungi la un salariu de peste 4.200 de euro brut îți mai lași acolo 15-20 de oră la plată și uite așa ai ajuns la 4.000-4.200 brut.

Mie îmi trage foarte mult impozit, nu am copii, nu sunt căsătorit și așa iau cel puțin 2.500 în mână, am avut luni în care am luat și 2.900 și 3.000 de euro. Poți să iei și 3.100, 3.200, poate și 3.300 de euro. Depinde câte ore lași la plată. Ca și muncă, mai mult de 10 ore nu se lucrează.

Ca și concediu avem așa: 30 de zile de concediu, pe lângă alea 30 de zile mai sunt încă 10 zile, dar alea nu ți le poți programa. Adică șefa nu poate să zică 100% mă tu pe data aia ai o săptămână concediu, da sau nu, aia o să fie ceva spontan, o să zică stai acasă cinci zile sau stai acasă două zile”, s-a lăudat șoferul, pe Tik Tok.

În România, 1 din 3 angajați are salariul minim pe economie, aproximativ 1.400 de lei, însă situația nu e neapărat relevantă, pentru că mulți angajatori își plătesc angajații la ”negru”, diferența față de acest salariu minim și suma reală fiind o simplă înțelegere între patron și angajat.

Cu toate acestea, există și meserii unde salariul minim pe economie e chiar or realitate, cum ar fi magazinele alimentare mici de la colț de bloc. ”Vin şi pleacă lunar colege. Nu vrea nimeni să mai stea pe 1.500 de lei, programul este de 12 ore pe zi, două zile lucrăm şi două zile sunt libere. Alţi patroni măcar dau şi bonuri de masă sau produse pe lângă salariu, al nostru nu dă nimic în plus“, se plânge o vânzătoare din zona Moldovei.