Ce se întâmplă cu abonamentele Netflix. Milioane de clienţi ar putea fi afectaţi

Acțiunile sindicale (SAG-AFTRA) care au zguduit industria filmului și a televiziunii americane în ultimele luni ar putea avea consecințe foarte concrete pentru abonații din întreaga lume. Wall Street Journal relatează că, în urma grevei și a noului acord semnat cu sindicatul scenariștilor, Netflix ia în considerare posibilitatea de a crește prețurile pachetelor sale fără publicitate.

Modificarea prețului abonamentului fără publicitate

După cinci luni de conflict social – greva actorilor și scenariștilor de la – industria de divertisment din SUA trebuie să se pună din nou pe picioare. Pentru gigantul de Netflix, acest lucru ar putea însemna o creștere a tarifelor.

Va crește Netflix (din nou) prețul abonamentelor? Se pare că da. Potrivit Wall Street Journal, gigantul american de streaming video ia în considerare modificarea prețului abonamentului său fără reclame. Aceasta este o consecință așteptată a grevei scenariștilor și actorilor americani.

Impactul grevei, 5 miliarde de dolari

Această confruntare, care a durat aproape cinci luni, ar fi costat puternica industrie de divertisment aproximativ 5 miliarde de dolari. Ca să nu mai vorbim de faptul că producția de conținut a fost oprită timp de mai multe săptămâni, ceea ce va avea inevitabil un impact asupra conținutului oferit în lunile următoare.

Pentru moment, această creștere a abonamentelor este discutată în Statele Unite și Canada. Dar Europa ar putea urma exemplul, scrie . Nu se știe încă care vor fi noile tarife și nici când vor intra în vigoare.

În luna iulie, directorul financiar al Netflix, Spence Neumann, i-a asigurat pe investitori că streamerul nu are intenția de a-și majora prețurile înainte de sfârșitul anului 2024. Compania a „suspendat în mare parte” majorările de prețuri după ce a început să implementeze partajarea conturilor plătite.

„În acest an, cea mai mare parte a creșterii veniturilor noastre a provenit din creșterea volumului, determinată de noile abonamente plătite. Iar acest lucru se datorează în mare parte implementării noastre de partajare plătită. Acesta este principalul nostru accelerator de venituri în acest an”, a spus el.

Provocări pentru Netflix

Netflix se confruntă cu mai multe provocări. După ce și-a majorat prețurile în 2021 și a luat măsuri drastice împotriva partajării parolelor, a înregistrat o scădere a numărului de abonați la începutul anului 2022. Netflix și-a majorat ultima dată prețurile în prima jumătate a anului 2022.

Anul trecut, Netflix a majorat prețurile tuturor pachetelor sale, mărind pachetul Standard fără reclame la 15,49 dolari/lună și pachetul Premium la 19,99 dolari/lună. Compania a lansat, de asemenea, un plan cu suport publicitar de 6,99 dolari/lună și apoi a renunțat la formula de bază fără publicitate de 9,99 dolari/lună.

Primele creșteri, în SUA și în Canada

„În prima fază saltul de preţ se va resimţi în Canada şi SUA. Încă nu e clar cât va fi şi când se va întâmpla, iar Netflix a refuzat să comenteze pe această temă. Recent s-a încheiat o grevă de 148 de zile a Writers Guild of America (WGA), care a inclus scenarişti, actori şi alte persoane apropiate de fenomenul numit Hollywood.

Greva a pus presiune pe platformele de streaming să partajeze datele de streaming cu WGA, o mutare fără precedent în industrie. Ramura SAG-AFTRA îşi continuă grevă, provocând întârzieri în lansarea unor filme ca Dune 2 şi Spider-Man: Beyond the Spider-Vers , dar Netflix a rămas pe metereze şi afirmă că are ‘un portofoliu robust şi divers’, care face faţă grevei”, notează

Majorarea de preț anunțată de Netflix ar putea fi menită să ajute compania să gestioneze costurile asociate cu acordurile sale cu scenariștii și actorii. După cum relatează The Verge, serviciile de streaming precum Netflix vor trebui să împărtășească datele de performanță cu scenariștii și să le crească veniturile reziduale.

Disney va majora și el prețul

WGA estimează că noul contract echivalează cu 0,2% (68 de milioane de dolari) din cifra de afaceri anuală a Netflix (31,6 miliarde de dolari).

Netflix nu mai este singurul care își mărește prețurile. Începând cu 12 octombrie, Disney va majora, de asemenea, prețul ofertelor sale de streaming fără reclame. Disney+ Premium, care costă în prezent 10,99 dolari pe lună, va ajunge la 13,99 dolari pe lună, ceea ce reprezintă o creștere de peste 27%.