Ce se întâmplă cu Brenda din Beverly Hills. Mesajul înfiorător transmis de Shannen Doherty

Care este viața actriței Shannen Doherty, ce a interpretat-o pe . Ce a transmis vedeta despre cancerul care este în stadiul 4 și care a ajuns în momentul de față în oase. Îndrăgita artistă de 52 de ani spune că nu „vrea să moară”.

Mai are foarte multe lucruri de rezolvat și de trăit și nu dorește ca existența sa să se încheie acum, în acest punct. În ultimii 8 ani nu și-a pierdut speranța și a fost optimistă, în ciuda faptului că boala a recidivat.

„Nu vreau să mor. Nu am terminat cu viața. Nu am terminat cu iubirea… Pur și simplu nu sunt pregătită, nu am terminat. Primesc în continuare tratament. Nu am terminat cu crearea.

Nu am terminat cu speranța de a schimba lucrurile în bine. Nu am terminat, pur și simplu nu am terminat”, a declarat actrița Shannen Doherty în urmă cu câteva zile pentru revista .

Vedeta a reflectat foarte mult la lupta pe care o duce cu boala de mai mulți ani. În plus, cancerul a făcut-o să observe imaginea de ansamblu a vieții sale, despre care vrea să vorbească deschis în noul său proiect, un podcast.

Acesta se va intitula Let’s Be Clear with Shannen Doherty și va avea premiera pe 6 decembrie pe iHeartRadio. Shannen Doherty intenționează să vorbească despre cele mai importante momente din carierea sa, despre relații, dar și etapele bolii de care suferă.

Shannen Doherty continuă să lupte cu cancerul

Shannen Doherty continuă să lupte cu cancerul, deși a avut multe clipe în care s-a întrebat de ce a făcut această boală și de ce tocmai ea a primit această afecțiune. Brenda din Beverly Hills a încercat în ultimii ani să caute cel mai mare scop al vieții sale.

În permanență a rămas optimistă și a luat pastile și a făcut chimioterapie și radioterapie. De asemenea, actrița de 52 de ani s-a documentat mereu despre diversele diagnostice și tratamente pe rețelele de socializare.

A dorit să crească gradul de conștientizare în ceea ce privește cancerul care nu are un leac și care afectează tot mai multe persoane. Shannen Doherty a aflat la începutul anului acesta că are metastaze la creier.