Ce se întâmplă în penitenciarele din România. Condiții ireale pentru cei închiși: ”Este agresat. I-a fost luată toată mâncarea de către colegi”

prezintă tot mai multe condiții de trai precare, probleme de igienă și acces limitat la servicii medicale. Experiențele trăite de cei care ajung în închisoare sau de către familiile acestora sunt greu de închipuit.

În ce condiții trăiesc deținuții în penitenciarele din România

Un exemplu este cazul unei femei din România a cărei soț a fost condamnat la 3 ani de închisoare. Ea a povestit despre ale soțului său și a cerut sfaturi pentru modul în care ar putea să-l ajute.

Soțul său împarte camera cu 25 de persoane, așa cum a relatat soția pe rețelele de socializare. Femeia a descris cum soțul ei a fost agresat în prima zi în camera nouă, fiindu-i furată mâncarea și țigările și fiind supus unor glume deplasate.

Bărbatul nu ar vrea să intre în conflicte și își dorește să-și execute pedeapsa fără incidente mai spune ea. Aceasta se teme să reclame comportamentul colegilor la conducerea închisorii și se întreabă ce ar putea face pentru a-l ajuta.

„De curând soțul meu a intrat în penitenciar. Ieri perioada de carantină a expirat, iar astăzi a fost mutat în altă camera. Camera găzduiește aproximativ 25 pers, însă nu asta ar fi problema, ci faptul că astăzi a ajuns în camera și deja este agresat. I-a fost luată toată mâncarea de către colegi, țigările și este luat peste picior.

El nu dorește să între în conflict cu nimeni, nu este violent, are o pedeapsă de doar 3 ani pe care vrea să o execute fără probleme, suntem o familie obișnuită, avem un copilaș care are nevoie de tată acasă cât mai repede, nu are fapte de genul viol/ violențe/ trafic de persoane sau mai știu eu ce, să merite ”chinuit” de către colegi, nu a fost un pericol pentru nimeni, iar fapta e de alt tip. E un tip liniștit și nu vrea probleme. Îi e teamă să reclame comandantului comportamentul colegilor sau cel puțin asta mi-a dat de înțeles din puținul pe care l-am vorbit. Ce pot face să îl ajut? Pot cere audiență, pot cere să reclam și să îl protejez de colegii de cameră?”, a povestit aceasta pe grupul .

Care a fost viziunea oamenilor din exterior

În grupul online “Avocatul online”, unde a cerut sfaturi, a primit mai multe răspunsuri. Unii i-au recomandat să aibă răbdare, deoarece noii deținuți sunt supuși unor astfel de “teste” inițiale și vor fi integrați în curând. Alții au sugerat să încerce să obțină o slujbă pentru soțul său în închisoare, pentru a-i ușura condițiile de detenție.

„Nu cred că lucrurile vor stă așa pentru mult timp. Ăsta e doar botezul. În curând, lucrurile se vor așeza, ei vor doar să-l testeze, să-l vadă ce gen e și cum să-l integreze între ei. Plus că acolo, ei vin și pleacă. În curând va apărea altă carne de tun. Răbdare și fiți tare”, a scris o persoană.

„Ce pretenții auzi, afaceri ceva rău, este ținut pe banii noștri, mănâncă pe banii noștri și vrea s-o ducă bine? Asta e o pedeapsă, nu? Vor condiții de hotel”, a mai fost unul dintre răspunsuri.