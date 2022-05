Ce urmează pentru Simona Halep după eliminarea în sferturile de la WTA Madrid 2022. Care este următorul turneu la care va merge

Aventura Simonei Halep la WTA Madrid 2022 s-a oprit în faza sferturilor de finală, unde a fost învinsă de Ons Jabeur, scor 3-6, 2-6. Fostul număr 1 mondial va mai participa la un turneu înainte de Roland Garros, cea mai importantă competiţie a sezonului de zgură.

Programul Simonei Halep după eliminarea de la WTA Madrid 2022

Accidentată în semifinalele Indian Wells, Simona Halep a stat pe tuşă mai bine de o lună, astfel că a ratat două turnee jucate pe zgură: WTA Charleston şi WTA Stuttgart. Acum, după eliminarea de la Madrid, românca va merge la Roma.

Din nou, la fel ca la WTA Madrid, Simona Halep nu se află printre capii de serie de la WTA Roma. Turneul din capitala Italiei se va disputa în perioada 9-15 mai şi este ultima competiţie majoră înainte de Roland Garros.

Simona Halep va merge, după participarea la WTA Roma, la Roland Garros, unde se numără printre capii de serie. Românca va fi favorita a 21-a, însă ar mai putea urca dacă jucătoare din faţa ei se vor retrage. Turneul de la Paris este programat în perioada 23 mai – 5 iunie.

După Roland Garros, Simona Halep va începe sezonul pe iarbă, unde punctul terminus este Wimbledon. Românca nu şi-a anunţat încă programul pentru turneele premergătoare celui de la Londra.

Simona Halep rămâne pe locul 21 WTA

Pentru parcursul de la WTA Madrid, Simona Halep a câştigat 180 de puncte şi . Astfel, Simona Halep se menţine pe poziţia a 21-a din clasament.

Dacă ar fi reuşit s-o învingă pe Ons Jabeur, Simona Halep ar fi reintrat în Top 20. Mai exact, românca ar fi urcat până pe locul 18 WTA.

Amintiri neplăcute de la ediţia de anul trecut de la Roma

Simona Halep nu-şi aduce aminte cu plăcere de ediţia din 2021 de la WTA Roma. Fostul număr 1 mondial în meciul cu Angelique Kerber, din turul 2, şi a părăsit terenul în lacrimi.

Accidentarea s-a dovedit una gravă, iar Simona Halep a ratat participarea la Roland Garros şi Wimbledon. Revenirea pe teren s-a petrecut abia la începutul lunii augut, când a mers la WTA Montreal.

“La 30 de ani, am crezut că e gata cariera mea și am fost aproape de retragere în acest an. De fapt, a fost anul trecut, după accidentarea suferită. Nu am crezut că voi reveni la același nivel după accidentare, pentru că am lipsit patru luni.

N-am mai stat niciodată patru luni departe de tenis și am avut probleme mari anul trecut, m-am chinuit. Totodată, am considerat că vârsta de 30 de ani este potrivită pentru a mă retrage din tenis. M-am gândit mereu la asta, era acolo, undeva, în mintea mea”, spunea Simona Halep într-un interviu pentru presa din Spania, înainte de WTA Madrid 2022.