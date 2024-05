Sorana Cîrstea nu se simte ”în vârstă”: “Pe teren uiți asta”. Visează la primul Grand Slam al carierei

Sorana Cîrstea nu a reușit să facă surpriza și să o elimine pe Iga Swiatek în șaisprezecimile turneului de 1000 de puncte de la Madrid. .

Sorana Cîrstea: ”Sunt foarte mândră de cariera mea”

Sorana nu a început sezonul de zgură foarte bine. Înainte de turneul de la Madrid, tenismen în vârstă de 34 de ani a pierdut în primul tur de la Stuttgart meciul cu Qinwen Zheng (locul 8 WTA). Sportiva a vorbit cu presa spaniolă despre planurile ei de viitor.

Sorana a primit o întrebare ușor incomodă. Sportiva a fost întrebată de reporteri dacă se simte în vârstă având în vedere că joacă împotriva unor tenismene mult mai tinere decât ea. Cîrstea a precizat că vârsta nu este un factor important pentru ea, însă a ținut să precizeze că este mândră de cariera pe care o are în spate.

„Și eu am avut 18 ani și a trebuit să concurez împotriva unor fete mai în vârstă, precum Serena Williams, Venus sau Svetlana Kuznețova, ca să vă dau câteva exemple.

Pe teren uiți de asta. Este un meci de tenis și nu contează câți ani ai sau dacă ești stângaci sau dacă ești foarte înalt: singurul lucru care contează ești tu și atitudinea ta. La restul lucrurilor nu te gândești, ci te concentrezi să îți faci treaba cât mai bine.

Cred totuși că am avut o carieră foarte bună. Consider că au fost 15 ani în care am fost în top 100. Am fost mereu acolo, sus. În fiecare sezon am încercat să dau tot ce am mai bun din mine, deși uneori poate veni ghinionul și te accidentezi. Face parte din joc, asta e.

Alteori poți fi un pic mai obosit, sau poți pierde meciuri pe care consideram că le câștigasem, dar toate acestea sunt lucruri normale în viața de zi cu zi, a unui jucător de tenis. Sunt foarte mândră de cariera mea”, a precizat Sorana Cîrstea pentru .

Sorana își dorește un Grand Slam

. Aceasta speră să intre în top 20 WTA în viitorul apropiat și are încredere că poate câștiga un titlu de Grand Slam. Sorana a scos în evidență constanța de care a dat dovadă în ultimii ani, mereu ocupând poziții bune în clasament.

„Ai mereu acele obiective în minte. Vreau să fiu în top 20 WTA, dar în momentul în care voi fi acolo, știu că voi dori să fiu în top 10. Întotdeauna vrei mai mult și mai mult, iar clasamentul este doar o consecință zilnică a muncii.

Mi-ar plăcea să câștig un Grand Slam și încă sper să o fac, de aceea continui să joc. Dacă îmi dai de ales, voi alege Wimbledon. Sunt foarte bună prietenă cu Angelique Kerber, așa că mi-ar plăcea să joc împotriva ei o finală la All England Club. Ea a câștigat deja Wimbledon, m-ar putea lăsa să câștig eu (n.r. râde).

Când te uiți la cifrele de pe hârtie, poate că nu pare că am avut o carieră spectaculoasă, dar în toți acești ani am fost mereu aproape de primele douăzeci din lume, de cele mai multe ori am fost între top 20 și top 30.

Am avut rezultate bune, am învins jucătoare foarte bune, treaba este că toată lumea din față joacă bine, nivelul este mai bun în fiecare zi. Dar sunt mândră pentru că de-a lungul carierei am avut întotdeauna rezultate bune”, a explicat Sorana Cîrstea.

Sorana Cîrstea se pregătește de al doilea Grand Slam al anului. La Roland Garros, aceasta a obținut una dintre cele mai importante performanțe din carieră. Sorana a ajuns până în sferturile de finală în 2009.