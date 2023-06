Cea mai mare greșeală pe care o fac românii când încasează salariul. Așa rămâi și tu fără bani la final de lună

Ziua de salariu este cea mai aşteptată din lună de orice angajat, dar pe cât de mare este entuziasmul atunci când bagi cardul în bancomat, pe atât de mare este dezamăgirea câteva zile mai târziu când vezi contul subţiat simţitor, banii abia îţi ajung până la următoarea leafă, iar de economisit nici nu poate fi vorba.

Priorităţile după încasarea salariului ar trebui inversate

Experţii în educaţie financiară enumeră principalele greşeli pe care le fac angajaţii românii după ce încasează salariul, greşeli din cauza cărora .

“Care e primul lucru pe care-l plătește românul? Rata la casă! Cine are rată la casă, acesta este primul lucru pe care-l plătește. Apoi utilitățile, întreținerea, gazul, curent, apoi mâncarea, benzină, etc. Unde e greșeala? O să pun deoparte ce-mi rămâne la sfârșitul lunii – acolo e greșeala!

Ce trebuie făcut? Ți-a intrat salariul astăzi? Pune deoparte o mică sumă de bani, 10%, cumpără 50 de euro, cumpără 100 de euro. Să fie primul lucru, nu ultimul lucru! Recomandarea mea este să punem deoparte 10-15% din salariu”, ne sfătuieşte Adrian Asoltanie, trainer în educaţie financiară, citat de .

Primul lucru de făcut pe calea de a face economii . Timp de câteva săptămâni, înregistrați toate cheltuielile pe care le faceţi, chiar şi cele mai mici şi aparent nesemnificative. Inclusiv cartele de metrou, cafea de la un automat sau mâncarea pentru pisică – totul trebuie luat în considerare.

“Principiile sunt următoarele: oricine are niște intrări de bani, niște ieșiri. Ce am de făcut? Când îmi pun pe hârtie partea de venituri, ar trebui să mă uit foarte atent la ele și să-mi pun următoarele întrebări: pe câte picioare financiare stau? cât de stabil sunt? cât de multe surse de venit am?

În România, 98% dintre angajați stau ca o barză într-un picior, se bazează pe o singură sursă, iar când se întâmplă ceva cu aceasta, riști să te prăbușești financiar. Atunci, mă întreb câte picioare financiare am, câte surse, cât de sigure sunt ele în această perioadă”, mai spune Adrian Asoltanie.

Un alt lucru care trebuie avut în vedere este să calculezi câți bani îți intră în casă în 12 luni, apoi comparăm suma cu cheltuielile. Pentru unii oameni, lucrurile mărunte „mănâncă” partea leului din buget și nici măcar nu știu despre asta. O dată ce îţi dai seama de asta, devii mai responsabil cu cheltuielile.

De exemplu, sunt oameni care, cu venituri modeste, reușesc să cheltuiască mai mult pe distracție decât pe mâncare. Sau, există o categorie destul de mare de oameni care îşi cheltuie jumătate din salariu pe cursele cu taxiul. Dacă aceste aspecte pot fi echilibrate cu siguranţă vei avea ce să economiseşti la sfârşitul lunii.