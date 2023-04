Câți bani poți să economisești pe lună dacă alegi să bei apă de la robinet în loc de apă plată la sticlă. Suma nu e de neglijat

Câți bani poți să economisești pe lungă durată dacă alegi să bei apă de la robinet în loc de apă plată la sticlă? Specialiștii au făcut calculele. Statisticile arată că românii sunt prea săraci pentru a mai cumpăra apă îmbuteliată la sticlă, astfel că preferă să bea apă de la robinet.

Câți bani poți să economisești pe lungă durată dacă nu bei apă la sticlă de plastic

Au revenit la modă și filtrele de apă, pentru că pe termen lung sunt o investiție bună, iar costurile sunt amortizate în timp. Manuela e una dintre femeile din România care a renunțat la apa îmbuteliată și bea acum doar apă de la robinet.

ADVERTISEMENT

“Nu am considerat oportun să mai cumpăr apă din supermarket. Îmi doream o apă pură şi curată, astfel încât să-mi protejez sănătatea, dar şi să economisesc bani. Aş putea să spun că am economisit în jur de 150 de lei pe luna, cost pe care l-am alocat către plăţile de facturi”, a declarat Manuela, conform

La un simplu calcul, o femeie cu doi copii consumă aproximativ 180 de litri de apă pe lună, iar costurile depășesc 400 de lei. În aceste condiții procentul celor care consumă apă îmbuteliată a scăzut de la 58% la 45%. În funcție de producător, un litru de apă costă în medie 1.7 lei, în condițiile în care de la izvor pornește de la sub 0.20 de bani.

ADVERTISEMENT

“În primul rând, cheltuielile de transport au crescut foarte mult. O altă componentă este creşterea salarială. Preţul de cost este în jur de 20 de bani pe litru şi ajunge la consumatorul final la peste 1 leu pe litru”, a explicat Florin Dănilă, reprezentantul unei companii care produce apă. La robinet costurile de schimbă și apa costă între 5 și 7 lei metrul cub, astfel că un litru vine la 0.50 de bani sau 0.70 de bani.

”Diferenţa de preţ este una enormă. Dacă la noi un litru este de 0,60 de bani, la alimentară este 2-3-5-6 lei doi litri de apă”, a declarat Ilie Vlaicu, preşedinte ARA. “ îmbuteliată datorită creşterii preţurilor la energie electrică, la combustibil. Se vede în piaţă deja. Preţurile sunt mai mari”, a completat George Ristea, reprezentant APRIA.

ADVERTISEMENT

Medicul Mihail Pautov a analizat apa de la robinet din București și spune că e bună de băut. Desigur, vorbește doar de apa din București. “Dacă ne uităm pe analize din punct de vedere microbiologic, nu a fost nicio problemă. Deci nu ai găsit nicio bacterie în apă?

Niciun fel de bacterie. Nici la mine acasă? Nicăieri! Toate sunt zero. Ce zici de miros? Uneori apa de acasă are un miros de clor Are miros de clor. Corul până la urmă este cel care ne asigură aspectul sanitar al apei“, a declarat Alexandru Cîrîc, director ICA.

ADVERTISEMENT

și cred că nu e potabilă dacă nu este și filtrată. Un filtru acceptabil de apă costă câteva sute de lei, însă unul cu adevărat performant poate fi mii de lei. Cu toate acestea, investiția poate fi amortizată în timp, deși nici filtrul de apă nu are o durată de viață infinită.