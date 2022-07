Cea mai rapidă femeie din lume, Patricia Fernandez, își susține pasiunea cu o carieră de model

Născută în Tulsa, Oklahoma, în urmă cu 36 de ani, Patricia Fernandez a fost mereu atrasă de motociclete. Avea să facă din această pasiune o carieră, devenind și cea mai rapidă femeie din lume. Pe circuit.

”Am avut viteza în sânge din prima zi”, mărturisește Patricia Fernandez

O carieră pe care o împletește cu cea de model și influencer. Pentru că, spune ea, ”atunci când ai 100.000 de urmăritori pe rețelele de socializare, cel mai probabil vei obține o sponsorizare înaintea unui alt pilot, chiar dacă acela este cu o secundă mai rapid”.

Motocicletele i s-au părut extraordinare încă de mică. Își dorea să urce-n șa, chiar și pe un model de teren. Dar a fost nevoită, inițial, să se mulțumească să iasă alături de prieteni.

Apoi a văzut Matrix. ”Știți acea secvență când micuța iubită a lui Neo se urcă pe un Ducati și începe o cursă nebună? Când am văzut scena, mi-am zis: își amintește.

Instant, le-a spus părinților că și-ar dori să-și cumpere o motocicletă. ”Nu vei avea motor decât atunci când o să pleci de-acasă”, a fost răspunsul primit. Și așa a făcut.

Permisul

Înainte însă de a achiziționa primul său model, Patricia Fernandez a decis să obțină permisul. Și s-a înscris la The Motorcycle Safety Foundation Class. ”Am intrat într-o parcare mare cu un mic Rebel 125 și am făcut cursul. M-a ajutat faptul că sunt femeie. Avem centrul de greutate mai jos, avem forță în picioare, și echilibru natural.

În plus, era obișnuința căpătată atunci când mergeam alături de prieteni. În spate, ai mai puțin control. Corpul este cel care reacționează și te păstrează în șa.

Astfel că, să știți, o femeie care urcă pe motocicletă în spatele unui bărbat este, de multe ori, mai curajoasă și puternică decât un rider care merge singur”, spune Patricia.

Primul motor și antrenamente

”Bărbații au, în schimb, în mod normal, mai multă forță în zona superioară a corpului. Aveam să simt că am nevoie de acest lucru când am trecut la ghidonul unor motociclete mai mari.

Și am schimbat programul antrenamentelor fizice. La 600 este mai mult despre greutatea ta, deoarece fiecare kilogram contează.

Pentru a pilota o motocicletă de 1000, trebuie să fii puternic. E ca și cum ai lupta cu un taur. Fac multă muncă la sală, cross training, mountain bike. Yoga.

Iar când am ajuns la curse, pentru că aveam probleme la start, m-am pregătit intens în antrenamente de drag-racing”, mărturisește Patricia Rodriguez.

Cu primul salariu, și-a cumpărat un Suzuki GS500F second-hand cu 4.000 de dolari. Apoi, a economisit mai bine de șase luni. Și și-a cumpărat o salopetă din piele și cizme de pe eBay.

10 aprilie 2010 a fost prima sa zi de cursă, la Summit Point, Virginia de Vest . ”Pur și simplu mi-a plăcut. A fost uimitor și captivant. Așa că am continuat să merg la Track Days, iar prietenii mi-au spus că ar trebui să te gândești la curse”, rememorează. Și avea să debuteze, în Jersey, în 2012.

Start în Pro Racing

Saltul în Pro Racing nu a fost simplu. Nu erau multe fete. Dar, dacă inițial, considerând că nu reprezintă o amenințare, adversarii au privit-o cu simpatie, și săreau să o ajute, pe măsură ce progresa, lucrurile s-au schimbat.

”La început aveam jante roz. Iar motocicleta avea, așa, un aer feminin. Apoi, totul s-a schimbat. Îmi ascundeam părul în cască. Am vopsit motocicleta în negru și am căutat să fiu, pe cât posibil, de nerecunoscut. Căci mă aveau în vizor și făceau tot posibilul să mă șicaneze”, spune Patricia Fernandez.

Între timp, lucrurile s-au schimbat. Pe an ce trece, sunt tot mai multe femei în acest sport. Cultura se schimbă radical. ”În cursele de motociclete, nu există nicio diferență, fizică sau mentală, între o femeie și un bărbat. Acest lucru m-a atras.

Este un sport în care nu contează genul. Și îmi place faptul că nu primesc niciun tratament special, trebuie să respect aceleași reguli ca și bărbatul de lângă mine. Unora nu le place, dar pentru mine este uimitor.

Am fost la fel de rapidă ca ei și am arătat că merit să fiu acolo. Iar în șa, nu te gândești la acest lucru. După ce ai pus casca, tot ceea ce contează este să obții cel mai bun timp”, ne confirmă Patricia.

Recordul

În 2018 a stabilit recordul de viteză pentru o femeie la GP Ulster, pe circuitul stradal Dundrod. Maria Costello deținea performanța, cu 188,29 km/h, pe un 1000.

A ridicat ștacheta la 189,9 km/h cu un Yamaha 600 și de atunci își bate propriul record: 192,48 km/h în 2017 și în 2018 a pus ea Kawasaki ZX- 10 până la 194,93 km/h.

Patricia Fernandez dezvăluie însă și un alt amănunt. Specificul curselor pe circuitele stradale din Europa. ”Este o diferență ca de la cer la pământ față de SUA. Organizatorii încearcă să-ți asigure cel mai înalt grad de siguranță. Dar nu reușesc întotdeauna.

Îmi amintesc de primele două ori când am fost la GP Ulster. Vedeam în zare niște markere pe asfalt. De fapt, erau oameni. Care stăteau lipiți de asfalt, la margine este adevărat, dar atât de aproape de trase, pentru a surprinde totul.

Ai o marjă de eroare atât de mică încât mulți colegi de-ai mei, din America, au renunțat să concureze”, spune Patricia.

Pentru a continua: ”Mi-aduc aminte și de un alt incident. Cu un fan care încerca să filmeze cu un selfie-stick. Era într-o zonă protejată, cu un gard, dar l-a strecurat prin ochiurile acestuia.

Și l-a lovit pe un concurent în umăr, acesta s-a dezechilibrat, a căzut și și-a rupt clavicula. A fost horror”.

O mulțime de serii, dar cursele stradale rămân marea iubire

Concurează, în plus, în Superbike, dar și în întreceri de sidecar (motociclete cu ataș). În curse off-road, dar și în noua categorie pe circuit: Bagger Racing League (BRL) și King Of The Baggers (KOTB).

turned up the heat in Daytona, piloting her Lloydz Garage to a 5th place finish in the class.

Acolo unde se înfruntă modele tourer Harley și Indian, cu carene și clasicii coburi. Mai grele și mai dificil de pilotat pentru că nu poți folosi maniera tipică pentru motocicletele de circuit.

Rămâne însă îndrăgostită de întrecerile pe circuite stradale. ”Sunt două lumi total diferite. Pe circuit simt că pot intra într-un viraj cât de repede vreau. Desigur, fără a greși. Dar și dacă s-ar întâmpla, ar trebui să-mi fac griji doar pentru mine.

Pe șosea, nu este la fel. În plus, nici nu simți când se apropie virajul. Este un tunel îngust, cu copaci, pereți și gard viu. Nu poți merge la limită decât atunci când a pilota în aceste condiții a devenit pentru tine a doua natură.

Eu abia în al cincilea an când am participat la astfel de întreceri am fost 100% încrezătoare în mine. Acumulezi indicii, precum un semn pe trotuar, ori un copac, o poartă vopsită, și le iei ca repere pentru locul de frânare”, conchide Patricia Fernandez.

”Trebuie să mă promovez”, spune Patricia Fernandez despre cariera sa de influencer

Patricia Fernandez pozează încă din copilărie. I-a plăcut acest lucru.

Iar acum, spuneam, iese în evidență și prin activitatea sa de influencer. Una extrem de activă. Și care vizează nu doar prestațiile de pe circuit.

Today I'm standing tall thinking about how epic this past week was. Grateful in so many ways for the opportunities I've been given. Gonna keep working hard to improve myself and my goals!

Într-adevăr, dacă veți căuta pe Instagram sau twitter @lady_Racer926, veți descoperi o altă imagine. Ședințele foto realizate pentru diverse mărci. Dar mai ales cele din Malibu, locul în care pozează pentru designerii specializați în costume de baie.

”Sunt femeie și, în același timp, sunt și pilot. Trebuie să mă promovez. Dacă nu o fac eu, nu o face nimeni. Am nevoie de sponsori, pentru a putea concura în continuare. Așa funcționează lucrurile”, spune Patricia Fernandez.