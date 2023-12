Ceaiul considerat un energizant natural. Limpezește mintea și are efecte uimitoare alături de lămâie

Nu doar cafeaua funcționează ca un energizant natural ci și anumite plante. Astfel, dacă vrei să ai energie întreaga zi și o stare de bine, bazează-te pe această băutură. Se prepară cu o lămâie alături.

Ceaiul considerat un energizant natural

Un energizant natural poate fi o alegere mult mai bună decât cele din comerț, bogate în zahăr. De asemenea, tot el poate să înlocuiască și cafeaua de dimineață și te ajută să te simți mult mai bine.

Ceaiul de ghimbir este considerat un energizant natural, Este vorba despre o combinație de ghimbir cu ceai verde și lămâie. Conform specialiștilor, toate aceste trei ingrediente formează un ceai cu adevărat uimitor.

Gustul său este unul acrișor picant. Iar cu siguranță după ce vei încerca acest energizant natural, vei repeta experiența și a doua oară. Secretul nu stă neapărat în ceaiul verde și în lămâie, ci mai degrabă în ghimbir.

Poate nu știai, dar ghimbirul este folosit de mai bine de 5000 de ani. Are un gust aparte, iar dincolo de asta, oferă o mulțime de beneficii organismului nostru. Totuși, ceaiul care are la bază ghimbir nu e pentru oricine, având în vedere că are o aromă puternică, ceva mai picantă.

Beneficiile pe care le are ceaiul de ghimbir

Tocmai din acest motiv, este recomandat ca aceasta să fie băut alături de lămâie, fructe, ori ceai verde. Dincolo de faptul că funcționează ca un energizant natural, ghimbirul mai are și alte beneficii.

Acesta este eficient în tratarea afecțiunilor gastro-intestinale. De asemenea, ghimbirul e bogat în antioxidanți și ameliorează senzația de greață. E atât de puternic încât poate ameliora durerile și totodată poate să combată și stresul.

Iar dacă aceste beneficii nu te-au convins până acum, află că o cană de ceai de ghimbir e bogat în vitamine. Ghimbirul conține vitaminele B3, dar și B6 și vitamina C, esențială pentru un sistem imunitar puternic. De asemena, el este bogat în fosfor, potasiu, dar și în magneziu și zinc.

În ceea ce privește caloriile, o singură lingură de ghimbir proaspăt are doar 4,8 calorii. Totodată, aceasta conține fibre, carbohidrați, grăsimi, proteine și doar 0,1 zahăr.