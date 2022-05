Obi-Wan Kenobi, cel mai așteptat serial al anului, dovedește că are Forță! Lumea Jedi și Sith din Star Wars e salvată de Ewan McGregor

Obi-Wan Kenobi, miniseria lansată de Disney, a debutat în Forță, primele două episoade fiind, deja, disponibile. Povestea are loc la 10 ani după evenimentele dramatice din ”Star Wars: Revenge of the Sith”, în care Obi-Wan Kenobi s-a confruntat cu cea mai mare înfrângere – căderea și corupția celui mai bun prieten al său și ucenic Jedi, Anakin Skywalker – cel care a devenit antagonistul principal al universului Star Wars ca lord Sith Darth Vader. Iar serialul promite să răspundă unei mari întrebări, esențiale pentru lumea Star Wars: Cum s-a ascuns Luke de Împărat și de Darth Vader, tatăl său, pe Tatooine.

Obi-Wan Kenobi, puternic în Forță! Serialul, la debut, e fenomenal

Un maestru Jedi legendar, Obi-Wan Kenobi a fost un om nobil și talentat în căile Forței. L-a antrenat pe Anakin Skywalker, a servit ca general în Armata Republicii în timpul Războaielor Clonelor și l-a ghidat pe Luke Skywalker ca mentor.

Dar, totuși, ce a făcut între momentele în care l-a învins pe Anakin Skywalker, iar acesta s-a transformat în teribilul Darth Vader și momentul în care fiul lordului Sith crește și reușește să își aducă, din nou, tatăl de partea luminoasă a Forței?

Răspunsul apare în miniseria Obi-Wan Kenobi, difuzată de Disney. Obi-Wan Kenobi, jucat magistral de Ewan McGregor, reușește în miniseria Disney să aducă în fața telespectatorilor durerea și suferința din Ordinul 66, ordinul Împăratului Palpatine – lordul Sith Darth Sidious – care duce la disparția majorității cavalerilor Jedi.

Obi-Wan Kenobi este un veteran de război care nu numai că și-a pierdut un fiu surogat (pe Anakin – Darth Vader – jucat de Hayden Christensen), dar și-a văzut întreaga civilizație călăuzită de lumina Jedi căzând în întuneric. Este un învins și tot ce-i mai rămâne este un copil cu care nici măcar nu poate vorbi – Luke. Acest lucru îl face un personaj extrem de complex, iar Ewan McGregor reușește să fie mai mult decât convingător în emoțiile trăite.

Primul episod din Obi-Wan Kenobi, între onoare și datorie

Primul episod arată monotonia vieții lui „Ben”, numele folosit de acum pusnicul Obi-Wan Kenobi. Trăiește departe de oraș, sechestrat în munți, unde doar Jawa știu să-l găsească pentru a face schimb cu piese, jucării pentru Luke și chiar oferindu-i piese furate de pe vechea navă Jedi care se află undeva în apropiere.

Merge la muncă în fiecare zi, are o viață foarte modestă, dar una care l-a ferit de inchizitorii care îl caută și de restul cavalerilor Jedi, o viață în care îl poate supraveghea de la distanță pe Luke, copilul lui Darth Vader și cheia de boltă a universului Star Wars.



Dar toate acestea se schimbă atunci când un vechi prieten îi cere ajutorul. Trebuie să o salveze pe Leia, sora lui Luke, fiica pierdută a lui Darth Vader, cea care ajunge în mâinile echipajului de vânători de recompense, angajat să o răpească pe fetiță pentru inchizitoarea Reva (Moses Ingram) și care vrea să o folosească pentru a-l scoate pe Obi-Wan din ascunzătoare.

Obi-Wan ezită să accepte misiunea, datoria îi cere să să rămână pe Tatooine pentru a-l urmări pe Luke. Onoarea îi spune însă că trebuie să o ajute pe sora lui Luke, motiv pentru care, convins și de tatăl adoptiv al micuței, pleacă în noua aventură și în căutarea ei.

Veșnica luptă între bine și rău, pusă în scenă de Obi Wan Kenobi

Ewan McGregor reușește, între momentele de recluziune în care interpretează omul trădat, descurajat și dezamăgit, să se completeze perfect cu momentele în care este alături de Prințesa Leia, jucată de Vivien Lyra Blair și redevine luminosul Cavaler Jedi.

Seria este completată perfect de apariția ”răilor”, adepți ai părții întunecate a Forței. Inchizitorii îmbrăcați în negru sunt un ordin de fanatici fasciști, conduși de Marele Inchizitor, mânați de intrigi nemiloase și luptă pentru putere, colorați perfect de apariția personajelor precum A Treia Soră (Reva) și Fratele al Cincilea.

Toți îl vor pe Obi-Wan Kenobi, viu sau mort, toți știu că un asemenea ”premiu” le-ar aduce aprecierea lui Darth Vader, fostul învățăcel într-ale Forței al pusnicului retras pe Tatooine. Doar că Obi Wan este un vânat care, de cele mai multe ori, se transformă în vânător și reușește, cu îndemânare, folosind tot arsenalul disponibil din universul Star Wars, să le scape din mâini.

Criticii, încântați de debutul Obi-Wan Kenobi

Primele două episoade ale seriei de șase făcute de Disney au primit critici cât se poate de favorabile din partea specialiștilor. Criticii de film au remarcat felul în care Ewan McGregor reușește să îl portretizeze pe Obi-Wan Kenobi, felul în care joacă alături de Vivien Lyra Blair, dar au aplaudat și scenariul construit până acum.

Presa americană, citată de , rezumă foarte bine debutul miniseriei Disney și o aplaudă: ”Premiera lui Obi-Wan Kenobi este un capitol surprinzător de emoționant din saga mai amplă Star Wars. Este stratificat și ponderat, pavând căi bine trasate pentru ceea ce ar putea fi o călătorie foarte satisfăcătoare pentru ultimii Jedi”.

Următorul episod, al treilea, va fi difuzat miercuri, pe 1 iunie 2022, la Disney Plus și se anunță, deja, așteptat de mai toți fanii Star Wars, cu atât mai mult cu cât Obi-Wan Kenobi se va întoarce pe planeta deșertică Tatooine, acolo unde își continuă lupta cu temuții Inchizitori trimiși după el de Darth Vader.