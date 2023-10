FCSB a câștigat partida cu FC Botoșani, scor 1-0, în etapa a 12-a din SuperLiga, ultima înainte de pauza pentru meciurile naționalei. Gigi Becali a dezvăluit că Adrian Șut, care a fost rezervă neutilizată împotriva moldovenilor din cauza unei probleme, este cel mai important jucător din lotul vicecampioanei.

Cel mai important jucător de la FCSB. Gigi Becali: „Fără Coman și Olaru poți să joci, dar fără el…”

FCSB și-a prelungit seria pozitivă din campionat. Roș-albaștrii au ajuns după meciul cu FC Botoșani la 7 meciuri consecutive fără înfrângere (5 victorii și două remize). Gigi Becali a precizat că Totodată, latifundiarul a anunțat că Mihai Lixandru, autorul golului cu Botoșani, și-a făcut loc în echipa de start.

„Lixandru va fi titular, nu se știe unde. Ori fundaș central, ori mijlocaș central. Șut a avut niște probleme. Şut e numărul unu al echipei. Nu mă interesează că nu l-a chemat. El are naţionala lui. Cel mai important jucător al echipei noastre, el este pionul principal. Fără Coman poţi să joci, fără Olaru poţi să joci. Fără Şut, mai greu joci. Ce să facem dacă așa este.

Trei puncte sunt bune că joci mai relaxat. Ai mai mult curaj. Eu am văzut o echipă CFR care este foarte puternică fizic. Dacă joci şi te duci peste ei, te bat.bDacă faci posesie, îi încurci. Cum a făcut Dinamo.

Dacă făcea şi Sepsi aşa, şi ei îi încurcau. Eu spun ceea ce cred, dar se poate întâmpla orice în fotbal. E diferenţă de valoare între noi şi celelalte echipe, față de Craiova şi Rapid. Mai ales faţă de Rapid, e mare diferenţă faţă de Rapid, față de Farul”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali le taie elanul rivalelor la titlu: „Diferența e mult prea mare”

Diferenţa asta de 7 puncte nu au cum să o recupereze, e mult prea mare. Cum să recuperezi cu o echipă care a mai valoroasă ca tine? Se va adânci diferența. Noi ne batem cu CFR-ul. Dacă ştii să joci cu CFR, să pasezi, să ții posesia, îi baţi.

Dacă le dai mingea sunt periculoși, foarte puternici fizic și dau goluri. Titlul e mai aproape pentru că e mare diferenţă de valoare între noi și ei din toate punctele de vedere”, a spus Gigi Becali.

Totodată, . Patronul este convins că problemele din apărare se vor remedia odată cu revenirea fundașului în centrul apărării. Totodată, Gigi Becali a dezvăluit că în iarnă va aduce nu atacant care să concureze cu Andrea Compagno.

„Ai șapte ocazii și dai un gol. Nu se poate așa!”

Am rezolvat problemele din apărare, revine şi Chiricheş, avem cel mai bun mijloc şi cel mai bun atac. Trebuie să luăm neapărat un atacant. În iarnă, 100% iau un atacant. Nu se poate aşa, 1-0 nu se poate.

Ai şapte ocazii şi dai un gol. Nu pot să zic că sunt individualiști (n.r. jucătorii). Se întâmplă uneori ca jucătorii să aibă încredere mai mare în ei”, a mai spus Gigi Becali.

Gigi Becali a spus numele singurului jucător individualist de la FCSB: „Nu mai merge cu floricele”

Gigi Becali nu este de părere că jucătorii de la FCSB sunt individualiști. Finanțatorul consideră că situația s-a schimbat față de acum un an când toți jucătorii apelau la „floricele”. Totuși, omul de afaceri a precizat că Octavian Popescu încă recurge la astfel de gesturi tehnice.

„Dacă Olaru are încredere în el că marchează gol, nu are încredere să dea minge la alt jucător. Atunci dau ei la poartă. Băluță a fost sigur că marchează gol, când s-a întors și a șutat. Normal, era gol, portarul dintr-o greșeală a apărat-o. Eu nu zic individualiști, nu văd. Era până acum un an, toată lumea dribla.

Poţi să spui de Tavi că e individualist. El nu driblează, el o pierde, el o dă la adversar. Nu mai merge fotbalul cu floricele. Nu mai merge aşa. Se pasează la doi metri, dai pasă la prietenul tău de muncă.

Dai pasă din prima, ţac-ţac. Ce face Coman e altceva. El când e în 16 metri, în careu, driblează, e altceva. Scoţi un penalty, dai o pasă. E altceva. Nu pot să zic că sunt individualişti. E adevărat, au avut loc niște situații în care trebuia să pasăm”, a încheiat Gigi Becali.

Gigi Becali, analiza FCSB după victoria cu Botoșani