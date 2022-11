Cel mai mare regret al Didei Drăgan. Artista în vârstă de 76 de ani a spus totul

Dida Drăgan este unul dintre artiștii români, parte a generației de aur. Mulți oameni îi ascultă în continuare piesele, iar vocea ei este un exemplu pentru tinerii din ziua de azi.

Dida Drăgan și-a dezvăluit cel mai mare regret din carieră

Dincolo de cariera de succes, solista, ajunsă la vârsta de 76 de ani, a mărturisit că are și regrete. Cel mai mare este faptul că ”a fost încuiată la sertar”.

Dida Drăgan consideră că a fost un artist foarte cuminte, căruia nu i-a plăcut niciodată să meargă prin baruri, la petreceri și a preferat dintotdeauna liniștea.

”Da, am regrete în viață! Cel mai mare regret este că am fost încuiată la sertar. Am fost un artist tare cuminte. Mie nu îmi place să bat toba în public.

Îmi place liniștea! Sunt o femeie foarte cuminte. Nu mă duc la baruri sau la nu știu ce petreceri! Nu am timp de așa ceva. Nici nu îmi doresc să fiu altfel pentru că nu îmi permite programul!”, a spus Dida Drăgan pentru

Dida Drăgan lansează o nouă melodie

sau nu mai este atât de invitată la radio, Dida Drăgan își dedică în continuare timpul carierei. În curând va lansa o nouă piesă, intitulată ”De tine nu îmi mai este dor”.

Noua melodie a cântăreței face trimitere la o poveste de dragoste. De altfel, pentru că în ultimul timp a locuit mai mult în Elveția, se va reîntoarce peste câteva zile aici și ulterior va reveni România, de care spune că nu s-ar putea despărți niciodată.

”Acum mă pregătesc să înregistrez o piesă nouă. Melodia se numește . Nu este dedicat unei persoane aparte, o dedic tuturor românilor. Sunt o persoană foarte strictă în tot ceea ce fac: versurile, piesele…totul trebuie să iasă perfect.

Acum sunt în România, dar o să plec peste câteva zile în Elveția și după iar mă întorc aici. Nu o să stau mult acolo. Eu nu am cum să nu vin aici, aici este casa mea. Dacă te gândești la câte premii am luat în viața asta, în urma efortului pe care l-am depus… Aici este casa mea! Eu nu am plecat niciodată din România și nici nu voi face asta.” a mai precizat Dida Drăgan pentru sursa menționată.

, după ce a fost diagnosticată cu cancer și a fost năvălită de probleme financiare. Problemele de sănătate i-ar fi apărut din cauza stresului acumulat odată cu un împrumut de 500.000 de euro la bancă.