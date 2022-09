Motivul pentru care Dida Drăgan s-a retras din muzică. Dezvăluiri neștiute despre marea artistă

Dida Drăgan, numită ”Doamna Oscar” de Nichita Stănescu, a împlinit 75 de ani, pe data de 14 septembrie 2022. În 51 de ani de activitate muzicală, marea artistă a fost cameleonică, abordând atât muzica rock, pop, folk, dar și un stil mai greu pentru unii artiști, dar nu și pentru ea, jazz-ul.

De ce s-a retras Dida Drăgan din muzică

Dida Drăgamn este absolventă a Școlii Populare de Artă din București, unde a fost colegă cu Angela Similea, Aura Urziceanu, Mirabela Dauer și Mihai Consantinescu.

Și-a făcut debutul în anul 1971, la Concursul de interpretare, unde a obținut premiul I, cu o piesă care pe mulți i-a făcut să lăcrimeze, ”Vechiul pian”.

Cântăreața Dida Drăgan este mai puțin activă decât alte colege de breaslă, lucru care ne duce cu gândul la o posibilă retragere după 50 de ani de carieră muzicală, de-a lungul căreia a câștigat 22 de medalii de aur la concursuri europene și mondiale de compoziție, dar și de interpretare.

”Nu sunt datoare la bănci, nu am avut tendințe suicidale, bu fac parte din biserica creștină neoprotestantă”

Într-un interviu acordat de celebra interpretă, în urmă cu 3 ani, pentru , punea capăt tuturor speculațiilor. Dida Drăgan spunea că nimic nu este adevărat legat de datoriile la bănci pe care le-ar avea. Puncta că nici tentativa de suicid și nici problemele de sănătate grave nu puteau fi dovedite.

„Nu sunt datoare la bănci, așa cum s-a zis, nu am avut tendințe suicidale, căci iubesc teribil viața mea, nu fac parte din biserica creștină neoprotestantă, am fost doar în vizită, cu Bodo (Bogdan Marin de la Proconsul – n.r.), să aud acolo cântece frumoase, nu m-am mutat în Elveția, așa cum se zice, la băiatul meu, mai ales că el nu mai locuiește acolo, s-a repatriat! Dar mai ales oamenii trebuie să știe că, mulțumesc Celui de Sus, nu am nicio problemă medicală, așa cum susțin anumiți doctori, judecând după anumite poze cu mine”, declara Dida Drăgan, în 2019, pentru Libertatea.

Adrian Daminescu, despre prezența pe scenă a Didei Drăgan: ”Probabil că nu a avut chef”

Dida Drăgan, solistă și autoare de versuri, este apreciată de toți colegii de generație și nu numai. Marea artistă și Adrian Daminescu se cunosc de peste 30 de ani. Deși el i-a fost elev, au o relație de prietenie care încununează foarte des cu vizite și vacanțe împreună.

Cântărețul Adrian Daminescu spune, în exclusivitate, pentru FANATIK, că prezența pe scenă a Didei Drăgan, supranumită și ”Doamnea Oscar”, are legătură cu cheful, cu starea e spirit pe care îl are mare artistă.

”Probabil că nu a avut chef. Când este vorba de un artist adevărat, e pe chef. Când este vorba de un artist neadevărat, cântă oricând”, a precizat interpretul Adrian Daminescu, pentru FANATIK.

Unde locuiește Dida Drăgan de câțiva ani de zile

Pe 14 septembrie 2022, Dida Drăgan a împlinit frumoasa vârstă de 75 de ani, așa cum scria și fanatik . Zi în care prietenul ei de o viață, Adrian Daminescu a contactat-o și au discutat despre ale vieții. Artistul ne dezvăluie, în premieră, unde se află marea doamnă a muzicii, dar și care este motivul pentru care a ratat ultima vacanță planificată alături de și de Ovidiu Komornic.

”Este în România. Eu am fost plecat cu soție, cu Angela și cu Ovidiu Komornic, la el acolo la hotel, zilele trecute. Trebuia să vină și ea. Și nu știu ce a invocat, i-a spus ceva Danei că nu poate să ajungă. Dar este aici, în țară. Ea este sănătoasă. Este ok”, a mai adăugat Adrian Daminescu.

Monica Anghel: ”Nu se simțea foarte bine”

Monica Anghel, colega de scenă a Didei Drăgan, vorbește cu entuziam și bucurie despre marea artistă și își dorește ca și peste ani să o vadă la fel de talentată cum toată lumea o știe. Cântăreața rememorează un moment în care Dida Drăgan a fost în cea mai bună formă, dar asta nu s-a văzut atunci când a urcat pe scenă.

”Să rămână la fel de talentată și veselă și extraordinară, așa cum a rămas în toți acești ani. Abia aștept să o revăd și să o strâng în brațe.

Ea m-a iubit dintotdeauna și acest sentiment a fost reciproc și de admirație și de profesionalism. Este un om care apreciază talentele, asta pot să spun. Am și cântat împreună la Cerbul de Aur. Și piese de grup am făcut împreună.

Pot să spun că, la un moment dat, a avut la Sibiu, la un concert un moment când nu se simțea foarte bine. Dar nimic nu a împiedicat-o să apară pe scenă cum o știm cu toții”, a zis Monica Anghel, în exclusivitate, pentru FANATIK.