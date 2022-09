Dida Drăgan împlinește 75 de ani! Artista are un copil cu soțul Silviei Dumitrescu și s-a luptat cu o boală cumplită, în ultimii ani

Cântăreața Dida Drăgan, considerată una dintre cele mai bune voci ale României, a împlinit 75 de ani. Ultimii ani i-a petrecut, alături de fiul ei, făcut în compania actualului soț al Silviei Dumitrescu, în Elveția, acolo unde, pare-se, a făcut o serie de tratamente pentru a învinge o boală cumplită.

Dida Drăgan a împlinit 75 de ani

Artista Dida Drăgan a reușit, de-a lungul carierei sale întinsă pe mai multe decenii, să impresioneze cu talentul său muzical, elogiile aduse vocii sale de oameni de cultură precum Grigore Vieru și Nichita Stănescu fiind uriașe.

Cu toate acestea, , politică (alături de PNL) sau dragoste pe măsura talentului ei muzical. Numele Didei Drăgan devenise cunoscut și în lumea politicii la începutul anilor `90, dar a renunțat și la acest drum. Afacerile, spunea chiar cântăreața, au fost doar motiv de depresie.

Acum, de mai bine de 13 ani, Dida Drăgan apare extrem de rar în public. E adevărat, de tot atâția ani, s-a tot luptat cu o boală necruțătoare în Elveția, țara în care se mutase, alături de fiul ei, Florin Ochescu, la sora ei. A trecut prin câteva operații, iar acum, pare-se, a reușit să câștige lupta cu boala.

De altfel, povestea Dida Drăgan, fiul ei, Florin, a fost cel care i-a dat puterea să lupte și să o ia de la capăt în mai multe rânduri. ”Am avut nenumărate depresii, dar sunt o mare credincioasă. Dumnezeu nu m-a lăsat! Niciodată nu mi-a fost uşor. Trebuie să recunosc, am vrut să-mi iau viaţa de mai multe ori.

Unul dintre momente a fost atunci când m-au acuzat pentru ce nu am făcut. Am fost acuzată de misticism, când am luat premiu cu piesa «Reaprindeţi candela». Mergeam la biserică. Dar întotdeauna cineva m-a ţinut în picioare, acela a fost copilul meu”, declara Dida Drăgan în urmă cu mai mulți ani, la .

Dida Drăgan, copil cu actualul soț al Silviei Dumitrescu

”Regina rock-ului românesc”, așa cum a fost numită în repetate rânduri Dida Drăgan, a avut parte de un adevărat șoc emoțional acum aproape 30 de ani. Căsătorită – a doua oară în viață – cu Florin Ochescu, un chitarist care a făcut parte și din trupa Holograf, Dida Drăgan avea să își vadă iubirea vieții părăsind-o.

Aveau împreună un copil, tot Florin pe numele lui. Șocul cel mai mare a fost când a aflat de relația celui care i-a fost soț cu o altă cântăreață cunoscută: Silvia Dumitrescu, cea care, la rândul ei, i-a dăruit un băiat bărbatului.

„Am ales pe cine nu trebuia. Nu m-a ales nimeni pentru femeia care sunt. O singură dată am fost îndrăgostită cu adevărat. Atunci am înţeles ce înseamnă să-ţi fugă pământul de sub picioare, să nu mai ştii cum te cheamă şi să-ţi bată inima ca un fluture”, spunea Dida Drăgan, cu ani în urmă, citată de .

Dida Drăgan, carieră impresionantă în muzica românească

. Numărul uriaș de premii primite la festivalurile muzicale din România și din străinătate confirmă vocea de aur pe care o are. A câștigat, de-a lungul timpul Festivalul de la Mamaia (1972), cel din Dresda (1974)dar și nenumărate alte distincții.

În același timp, Dida Drăgan era solicitată, în perioada în care România era ”închisă” de comunism, pentru concerte și turnee pe tot mapamondul. De asemenea, lansează nenumărate melodii care au rămas în istoria muzicii românești, artista abordând cu aceeași lejeritate piese din rock, pop, folk sau jazz.

Ajunsă la 75 de ani, Dida Drăgan apare rar în public, dar, din când în când, în Elveția sau în România, mai susține câte un recital sau înregistrează melodii alături de nume grele ale muzicii românești. E adevărat, de-a lungul timpului, așa cum recunoaștea chiar ea, citată de , a fost deosebit de selectivă: ”Acum sunt foarte selectivă. Și în turnee plec la drum doar cu marile voci ale României, cu Adrian Daminescu, cu Luminița Anghel și cu Monica Anghel. La concertele pentru 1.000 de persoane se strâng peste 10.000 de fani”.