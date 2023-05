Cel mai mare regret al faimoasei Nicoleta Luciu. Ce nu a reușit să facă niciodată vedeta

Cel mai mare al faimoasei prezentatoare TV. Ce nu a reușit să facă niciodată vedeta care s-a retras din televiziune pentru a se dedica în totalitate familiei și copiilor pe care îi are alături de afaceristul Zsolt Csergo.

Nicoleta Luciu, adevărul despre mustrarea care nu-i dă pace. Bruneta a dezvăluit ce nu a mai putut să ducă până la capăt

Nicoleta Luciu are o carieră impresionantă, dar are o mustrare care nu-i dă pace. Bruneta a spus adevărul despre remușcarea pe care o are vis-a-vis de domeniul profesional, dezvăluind ce nu a mai putut să ducă până la capăt.

În momentul în care a fost desemnată Miss România în anul 1999 vedeta a realizat că trebuie să renunțe la foarte multe lucruri. Unul dintre acestea a fost chiar visul de a deveni medic pediatru pentru că îi plac mult copiii.

„Regret că nu m-am făcut medic. Am terminat școala de asistentă, voiam să dau la medicină. Dar s-a întâmplat să câștig Miss România și trebuia să renunț la tot. Fizic, nu am mai putut face asta.

Pediatru mi-aș fi dorit să fiu. Neonatologie aș fi făcut. Viața mi-a oferit toate aceste lucruri. Eu le-am încercat doar”, a mărturisit Nicoleta Luciu în urmă cu ceva vreme pentru publicația .

Nicoleta Luciu și primii pași în televiziune

Nicoleta Luciu a avut numeroase prezentări de modă și reclame, a fost asistentă TV și a avut roluri în calitate de actriță, dar niciodată nu a uitat care au fost primii pași făcuți în această direcție. Când era elevă avea mai multe locuri de muncă în același timp.

În plus, mergea la cursuri la Crucea Roșie și la altele de modă și nu s-a plâns nimănui cât de greu îi este. Își amintește că primii bani i-a câștigat la numai 16 ani în calitate de hostess, promovând anumite produse în magazine și ca aplaudac.

„Stăteam în public la emisiunile lui Florin Călinescu și Mihai Călin, la fel și la Tele 7 ABC. Și tot la 16 ani am avut prima prezentare de modă. Totodată, în paralel, făceam tratamente bolnavilor ca asistentă, la Universitar, am fost doi ani la chirugie.

Pe secție, mă ocupam cu bolnavii, să merg cu ei la explorări funcționale, să le duc analizele în diferite locuri, mă duceam la vizită, cu studenții de la Medicină”, a mai adăugat Nicoleta Luciu, mai arată sursa citată anterior.

Sora mai mare a Iulianei Luciu a mai povestit că învăța pentru școală doar prin autobuze și tramvaie, înainte să intre în emisiuni sau după ce termina tratamentul bolnavilor. Nu i-a fost deloc ușor, dar a urcat treaptă cu treaptă.