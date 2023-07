„Cel mai prost serial al anului”. Producția plină de vedete a HBO care a dezamăgit crunt

The Idol era prezentat înainte de premieră ca fiind cel mai mare show al verii, dar după primul sezon, format din numai cinci episoade, criticii și spectatorii l-au etichetat deja ca fiind „cel mai prost serial al anului”.

The Idol, numit, deja, „cel mai prost serial al anului”

The Idol este o miniserie americană, produsă de HBO, care o spune povestea lui Jocelyn, o vedetă pop . Ea are o cădere nervoasă din pricina unui turneu anulat și care decide să-și pregătească revenirea în industrie.

ADVERTISEMENT

Într-un club din Los Angeles, într-o noapte, îl întâlnește pe Tedros, jucat de The Weeknd, un bărbat misterios care este și proprietarul localului. Chiar dacă ascunde multe secrete întunecate. Jocelyn este fascinată de el și încep o relație ciudată și complicată.

Înainte să aibă premiera, creatorul seriei declara că acesta va fi cel mai mare show al anului, însă serialul a ajuns la final după primul sezon, format din numai cinci episoade. Iar presa internațională a criticat aspru

ADVERTISEMENT

Scenele explicite de sex și mesajul înjositor și periculos pentru femei, a făcut ca serialul The Idol să obțină un record negativ. A primit un scor unic până acum pe Rotten Tomatoes 9%. Acesta a crescut până la 24%, dar este în continuare foarte mic, scrie

Ce critici a primit serialul

Așa se face că publicația The Telegraph a numit The Idol „cu siguranță cel mai prost serial al anului”. În schimb, The Guardian a mers și mai departe și a spus despre producție că reprezintă „unul dintre cele mai proaste programe TV făcute vreodată“.

ADVERTISEMENT

„HBO a cheltuit milioane de dolari pentru a ne arăta niște femei care chicotesc, sunt transformate în obiecte sexuale și își găsesc pacea recunoscând că nu sunt bune de nimic”, a scris Leila Latif în The Guardian.

Într-un articol publicat în The Daily Mail, jurnalista Maureen Callahan a adus numeroase critici serialului The Idol și l-a descris drept „o mostră de misoginism mascat în ‘artă’. „Până la urmă, acesta este The Idol: otrăvitor precum cancerul, vândut de corporatiști cinici de la HBO, expunând fantezii despre viol și o ură clară față de femei.

Iar dacă Jocelyn crede că lichidul seminal de pe fața ei este un instrument de marketing inteligent, cine suntem noi să judecăm? Ce insultă la adresa inteligenței telespectatorilor! Levinson este un monstru ascuns la vedere, activat de un misogin de la Hollywood“, a scris jurnalista despre The Idol, conform sursei menționate anterior.