Cel puțin 25 de morți, după ce un autobuz s-a prăbușit într-o prăpastie din India. Oamenii se îndreptau către o nuntă

Cel puțin 25 de oameni au murit în urma unui accident petrecut în munții din nordul Indiei. Un autobuz a căzut într-o prăpastie.

Potrivit presei internaționale, vehiculul, care avea la bord 40 de persoane, mergea la o nuntă.

Autobuzul se afla în deplasare pe un drum de munte periculos în statul Uttarakhand. La un moment dat, şoferul a făcut un viraj riscant care a dus la prăbușirea mașinii într-o prăpastie adâncă de 500 de metri.

”Circa 20 de oameni au fost salvați”, a declarat Ashok Kumar, oficialul superior al poliției statului, conform .

Premierul de la New Delhi, Narendra Modi a dat asigurări că supravieţuitorii vor primi ”tot ajutorul posibil”.

”În acest moment tragic, mă gândesc la familiile îndoliate”, a scris oficialul, miercuri, pe Twitter.

WATCH: At least 25 people died after a bus carrying around 50 passengers of a marriage party fell into a 500-meter gorge in India’s northern Uttarakhand state.

