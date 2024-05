Cine se ascunde în spatele protestelor violente din universităţile americane. “Să-i oferim lui Biden o vară fierbinte!”

Protestatarii anti-Israel din campusurile universitare din SUA au zguduit națiunea americană în ultimele săptămâni, creând sistematic tabere de corturi pe domeniul public și stârnind întrebări despre banii din spatele demonstrațiilor. Taberele de corturi s-au extins în cele mai respectate universități ale țării, după ce au apărut pentru prima dată la Columbia University din New York. Au urmat ciocniri violente între protestatari și poliție la diferite campusuri, între care UCLA și Universitatea Austin, din Texas.

“Să-i oferim lui Biden o vară fierbinte”

Mulți au arătat cu degetul către o companie numită Crowds on Demand – care oferă la cerere protestatari plătiți – acuzând-o că angajează agitatori de stânga pentru a produce mișcarea studenţească, dar directorul acesteia, Adam Swart, neagă cu vemehenţă că ar avea vreo implicare în proteste spunând că, în realitate, chiar a respins cererile ambelor părți.

ADVERTISEMENT

“Am fost inundați de solicitări din partea ambelor părți. Nu doar în ceea ce privește campusurile, ci în general în ceea ce privește această problemă Israel-Palestina. Am primit o mulțime de solicitări în ultimele luni”, a declarat Swart, pentru presa britanică.

În timp ce compania sa nu a acceptat să “livreze” protestatari plătiţi, Swart crede că cineva totuşi o face, deoarece, în calitate de expert în acest tip de operațiuni, el recunoaște semnele care indică sume mari de bani în spatele unei cauze, referindu-se aici la corturile similare și bannere scumpe văzute la Universitatea Columbia în ultima săptămână.

ADVERTISEMENT

Forumul Poporului, un grup de advocacy scutit de taxe şi despre care se spune că ar organiza adesea evenimente de propagandă pentru regimurile unor țări precum Venezuela și Cuba, a fost acuzat că se află în spatele protestelor din Columbia University. Washington Free Beacon opinează că grupul, care a primit 12 milioane de dolari de la Goldman Sachs, ar fi putut furniza materiale pentru așa-numita “ocupare” a campusului Hamilton Hall, de la Universitatea Columbia.

Presa americană scrie că peste 100 de activiști mascați s-au întâlnit luni la sediul din Manhattan al grupului, pentru a-și planifica mișcările şi pentru a fi iniţiaţi în metodele de “rezistență”. Tot acolo, directorul executiv al Forumului Poporului, Manolo De Los Santos, le-a spus celor prezenţi “să-i ofere lui Joe Biden o vară fierbinte” și “să facă insuportabilă desfăşurarea unei politici obișnuite în această țară”. New York Times scria anul trecut că Partidul Comunităţii Chineze finanţează indirect Forumul Poporului.

ADVERTISEMENT

Între timp, primarul New York-ului, Eric Adams, a avertizat şi el că ca aceştia să ia în stăpânire campusul Hamilton Hall, de la Columbia. “Ceea ce ar fi trebuit să fie un protest pașnic, practic a fost confiscat de agitatori profesioniști din afară”, a spus el. Un videoclip făcut public de primar o arată pe Lisa Fithian, de decenii o profesionisă a protestelor din SUA, arătându-le manifestanţilor cum să ocupe o clădire. În plus, Adams a numit-o pe Fithian “cel mai cunoscut consultant al națiunii în materie de proteste”, adăugând că este plătită cu până la 300 de dolari pe zi pentru a organiza demonstrații și pentru a-i învăța pe manifestanţi cum să cucerească străzile în timpul protestelor.

CNN relatează că cel puțin jumătate dintre demonstranții de la Columbia nu sunt afiliați la universitate. Şi protestul anti-Israel de la Universitatea Austin din Texas pare să includă “forțe externe”, potrivit lui Jamie Hammonds, un creator de conținut care acoperă problemele celor fără adăpost și evenimente actuale și a participat la toate protestele din campus. El susţine că a participat la peste 30 de proteste pentru Gaza, care au fost pașnice, înainte să apară agitatorii, săptămâna trecută. “Aruncau cu apă în polițişti, cu sticle, îi insultau, cu siguranță îi provocau la o confruntare”, a spus el. Hammonds mai afirmă că a întâlnit un grup care avea pancarte pe care scria “Veterani împotriva genocidului”, iar membrii lui au recunoscut că nu sunt studenți şi nici măcar nu sunt din Austin.

ADVERTISEMENT

Finanțări din partea unor grupări legate de Hamas

Majoritatea protestelor din campusurile americane au fost parțial organizate de Studenți pentru Justiție în Palestina (SJP), o organizaţie cu peste 250 de filiale în toată țara. SJP a fost fondată de Hatem Bazian, lector la Universitatea Berkeley, care a justificat în mod repetat în SUA atacurile teroriste împotriva Israelului și Intifada (revolta). La doar câteva zile după atacurile din 7 octombrie, Bazian a distribuit un videoclip intitulat: “Iată de ce Hamas spune că atacul său împotriva Israelului nu a fost neprovocat”.

Ziarul Detroit Free Press l-a citat pe Bazian spunând: “Ziua Judecății nu va avea loc până când copacii și pietrele nu vor spune: ‘Musulmanule, este un evreu care se ascunde în spatele meu. Vino și omoră-l!'”. Grupul a primit milioane de dolari de la , conform unui raport al think tank-ului Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy (ISGAP).

Raportul ISGAP afirmă că SJP a devenit o rețea eficientă și bine finanțată pentru organizarea de proteste în întreaga țară, dar că eșecul său de a se înregistra ca organizație caritabilă sau oficială a lăsat sursele și operațiunile sale de finanțare destul de tulburi și nereglementate. Indicii săi de susținere financiară au putut fi văzute însă la protestele de la Columbia University, unde studenţii au amplasat corturi identice de ultimă generație, care costă sute de dolari fiecare, și au primit gratuit cafea Dunkin’ Donuts, sandviciuri de 12,50 dolari bucate de la Pret-a-Manger şi pui la rotisor de 10 dolari.

Organizațiile nonprofit care finanțează SJP includ Westchester People’s Action Coalition (WESPAC), Tides, American Muslims for Palestine (AMP), organizația mamă Americans for Justice in Palestine (AJP) și Jewish Voice for Peace (JVP). Între acestea, American Musulmans for Palestine este o organizație nonprofit investigată de procurorul general din Virginia și acuzată că este o reîncarnare a unei organizații caritabile găsită responsabilă pentru finanțarea Hamas.

Istoricul protestelor de la Columbia University

Dincolo de aceste imixtiuni externe nu trebuie însă ignorat istoricul protestelor pe care îl are Universitatea Columbia, un istoric de care studenţii săi sunt mândri. Mai exact, un protest de o săptămână, în aprilie 1968, care a inclus preluări de clădiri, a lăsat o moștenire care a inspirat generațiile viitoare, inclusiv pe cea actuală. Este o legătură istorică de care mulți studenții de la Columbia implicați în protestele din această lună sunt extrem de conștienți.

“Când mergi la Columbia, știi că mergi la o instituție care are un loc de onoare în istoria protestului american”, spune Mark Naison, profesor de istorie și studii afro-americane la Universitatea Fordham, el însuși un participant la demonstrațiile din 1968. “De câte ori există o mișcare de protest, știi că Universitatea Columbia va fi parte din ea”. În luna aprilie a acelui an, studenții au preluat cinci clădiri din campus. Au existat mai multe motive: unii protestau împotriva legăturilor universității cu un institut care face cercetări privind armele pentru războiul din Vietnam; alții s-au opus modului în care universitatea îi tratează pe locuitorii de culoare din comunitatea din jurul școlii, precum și pentru atmosfera discrimatorie creată în jurul elevilor minoritari.

După câteva zile, președintele Columbia University a permis aducerea a o mie de ofițeri ai Departamentului de Poliție din New York pentru a elimina înăbuşi protestele. Au fost lupte violente cu studenţii, iar 700 dintre ei au fost arestaţi. La actualele proteste poliţia a arestat aproximativ 300 de persoane, ar violenţele sunt încă în toi în mai multe campusuri.