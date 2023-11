Cele mai frumoase amintiri din copilăria celebrei Maria Dragomiroiu: ”Așa am început să prind drag de cântecul popular”

Maria Dragomiroiu este de departe una dintre cele mai apreciate interprete de muzică populară din România. A debutat în urmă cu mai bine de trei decenii în domeniu, iar piesele sale au ajuns direct în sufletul publicului.

Cele mai frumoase amintiri din copilăria celebrei Maria Dragomiroiu

Are o voce inconfundabilă și Cum arată însă copilăria Mariei Dragomiroiu și cum a ajuns aceasta să fie atrasă de cântecul popular? Invitată în podcastul Laivu’ lu’ Enache, Maria Dragomiroiu a vorbit despre perioada copilăriei sale.

Nu a avut o viață ușoară, însă nu se plânge deloc. Nu avea televizor și de asemenea, a trăit la țară. Mânca dude cu porcii, se urca în copaci și asculta muzică la radio. De asemenea, artista a mai dezvăluit că în total erau trei frați și doi părinți.

Toate cele cinci persoane stăteau într-o cameră de 9 metri pătrați, cu două paturi și o măsuță mică. Acolo mâncau, acolo dormeau, acolo ascultau radio și de asemenea, tot în același loc depănau povești.

Cum și-a descoperit pasiunea pentru muzică

„Eram mică, eram la țară cu porcii și cu vitele pe deal. Nu aveam televizor. Mâncam dude cu porcii. Mergeam cu porcii la dude, pe marginea drumului, mă urcam în dud și îl scuturam.

Eu așa am început să prind drag de cântecul popular, ascultând la radio, care stătea în camera noastră mare de 9 m pătrați, unde încăpeau două paturi și o măsuță mică.Eram 3 frați și 2 părinți care dormeam acolo. Acolo dormeam, acolo mâncam, acolo depănam povești la lumina lămpii”, a dezvăluit Maria Dragomiroiu.

Printre altele, celebra interpretă de muzică populară a mai vorbit și despre pasiunea pentru muzică.

A fost pasionată de muzică de la o vârstă fragedă. A câștigat de asemenea și numeroase premii și a participat la festivaluri. Iar aceste reușite au fost suficiente pentru ca artista să își dea seama că este în locul potrivit.

„Acesta a fost cel mai important, Floarea din grădină. Am câștigat și am câștigat cu nota 10. Am fost foarte fericită și mi-am dat seama că ăsta este drumul meu, că nu-mi doresc să fac altceva decât să cânt”, a mai povestit Maria Dragomiroiu.