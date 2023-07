Celebru artist din România, martorul unui incendiu pe un drum public! Gestul impresionant făcut pe șosea

Un cunoscut artist de la noi a devenit erou pe nepusă masă, după ce a văzut o mașină cuprinsă de flăcări pe un drum public. Este vorba despre saxofonistul Nelu Popa, cel care nu a stat prea mult pe gânduri când a fost vorba de salvarea unei vieți omenești.

Celebru artist de la noi, martor al unui incendiu pe șosea și… salvator!

a povestit pentru FANATIK situația inedită de care s-a lovit, în timp ce pleca de la un eveniment. a fost șocat în primă fază, dar și-a revenit imediat după ce a văzut că o femeie avea nevoie de ajutor, mașina sa fiind mistuită de flăcări.

Alături de echipajele de intervenție, Nelu Popa a dat dovadă de eroism! A reușit să o scoată pe femeie din mașină, aceasta fiind complet debusolată de ceea ce a putut păți.

Saxofonistul ne-a mărturisit că femeia l-a recunoscut din mediul online. Nu se aștepta că fix el avea o să scoată din autoturism. Faimosul artist a povestit că a oprit imediat mașina când a văzut acel incendiu.

Nelu a povestit, pentru FANATIK, cum s-a întâmplat totul, oferind detalii și despre persoana care putea să nu scape cu viață din acest incident nefericit.

Nelu Popa a povestit toată întâmplarea nefericită

Totul s-a întâmplat pe o șosea, în drum spre Câmpeni, oraș din care este, de altfel, Nelu Popa. Victima, o femeie de 35, maximum 40 de ani, potrivit relatării făcute de saxofonist, este din Roșia Montană. s-a oferit să o ducă acasă imediat după ce a scăpat teafără și nevătămată din autovehicul.

„Eu mă deplasam spre Câmpeni, iar pe partea dreaptă a carosabilului, înainte de orașul Abrud am văzut că ardea o mașină. O femeie era înăuntru. Nu mai putea să iasă. Am oprit repede. Am fost îngrozit de ce am văzut. Am scos-o cât am putut de repede din mașină. Am reușit să iau și bagajele pe care le avea acea doamnă.

Am înercat sincer cu mai multe stingătoare să sting focul. Nu am reușit. Noroc că au venit repede pompierii. Mașina oricum este făcută praf. Bine că săraca doamnă a scăpat cu bine. Mă bucur că nu am asistat la ceva mai rău. Mi-a stat inima în loc, sincer. M-am liniștit când am văzut că era ok, vorbea, respira, a scăpat de ce a fost mai rău”, a dezvăluit Nelu Popa pentru FANATIK.

Cunoscutul artist, împăcat sufletește după ce a salvat-o: „Dumnezeu a făcut în așa fel”

Șocul trăit de femeie după incendiu a fost atât de puternic încât abia a putut să rostească niște cuvinte, își amintește cântărețul. Incidentul a avut loc astăzi, 21 iulie 2023, în jurul prânzului, conform relatării făcute de saxofonist în exclusivitate pentru FANATIK.

„Am stat până au ajuns pompierii. Apoi am dus-o acasă în Roșia Montană. Nu se aștepta săraca doamnă să mă opresc să o ajut… Mai ales că mi-a zis că mă cunoaște din mediul online. Nu m-a văzut până acum în realitate, dar uite că Dumnezeu a făcut în așa fel încât să o cunosc și să o pot salva.

Mă bucur foarte mult că am putut să contribui la chestia asta și că nu a pățit ceva mai rău, Doamne ferește! Nici nu a știut săraca în ce fel să-mi mulțumească, dar nu am nevoie de mulțumire. Bine că e bine”, ne-a spus îndrăgitul artist.