Nelu Popa nu o iartă pe Carmen de la Sălciua: ”Cea mai mare răutate”! Ce spune despre fosta nevastă

a avut parte de o viață amoroasă cu peripeții. A fost căsătorită cu partenerul de scenă, a divorțat cu scandal, apoi și-a găsit iubirea. , bărbatul care a făcut-o iar mireasă. De-a lungul timpului însă, au mai ieșit la iveală și alte povești pe care artista le-ar fi trait în secret.

Colegul de trupă al lui Carmen de la Sălciua, atac subtil la artistă

al formației sale. Chiar bărbatul a dezvăluit, în exclusivitate, pentru FANATIK faptul că au avut o relație. Trei ani și jumătate spunea acesta că a ținut povestea lor de iubire.

Ulterior, cei doi au luat-o pe drumuri separate și personal, dar și profesional. Acum, Nelu Popa o acuză pe artistă că l-a lăsat pe drumuri pentru că a dezvăluit informații despre povestea lor de dragoste.

”Într-o secundă s-au anulat ani și nopți la rând de muncă”

Cum faci față provocărilor lumii moderne? Cum reușești să împaci muzica populară, tradiția, cu cea de petrecere, cu tehnologia, cu nevoia tot mai mare de reinventare?

– Încerc tot timpul să fiu la zi cu tot ce se întâmplă în mediul online, deși este foarte greu.

Există răutate în lumea muzicală? Poți să ne povestești un episod care te-a necăjit în cariera ta, dar peste care ai reușit să treci?

-Da, există foarte multă răutate ca în toate domeniile. Am primit multe răutăți de foarte multe ori și primesc în fiecare zi din partea colegilor. Unii au început să mă, alții vorbesc urât deoarece ei nu pot ajunge la nivelul meu.

Cea mai mare răutate pe care am primit-o este de la fosta mea colegă de formație. Vorbesc despre momentul în care am fost dat afară. Într-o secundă s-au anulat ani și nopți la rând de muncă pentru că a apărut un articol pe care eu nu puteam să-l opresc să nu apară. Am fost întrebat dacă am avut o relație cu fosta mea colegă. La acel moment era actuala mea colegă și am fost sincer. Am fost taxat pentru sinceritate. Tot binele și stresul acumulat ani la rând s-a anulat într-o secundă.

Nelu Popa, despre posibilele colaborări viitoare: „Mi-aș dori să cânt cu Andra”

Cu ce artist din muzica folclorică / petrecere ți-ai dori să cânți măcar o dată și de ce?

-Pentru mine, din lumea muzicii feminine, Andra este prima în top. Andra poate cânta orice și oricând. Mi-aș dori enorm să pot face o melodie populară împreună cu ea.

Nelu Popa, despre relația cu fosta soție: „Am tras mult să fim bine”

Știu că ai fost căsătorit. Care este starea ta civilă acum?

-Am fost căsătorit, dar, din păcate, relația nu a mers. Am tras mult să rămân în cele mai bune relații cu fosta mea soție deoarece avem un copil împreună. Mi se pare normal să încerci să păstrezi o relație foarte bună.

Îți mai dorești copii?

-Este un sentiment unic să fii tată. Pot spune că după ce fiul meu început să vorbească și să meargă am realizat cât de mult mi s-a schimbat viața în bine. Îmi mai doresc copii, dar dacă mama lor ar fi tot fosta soție. Ea l-a educat pe băiatul nostru și se ocupă de creșterea lui mai ceva decât s-ar ocupa 10 bărbați care stau lângă copiii lor.

Nelu Popa, saxofonistul lui Carmen de la Sălciua, dezvăluiri despre copilărie

Cum a fost copilăria ta? Mergeai în vacante la bunici?

-Din fericire pot spune că am avut o copilărie frumoasă. A fost, într-adevăr, diferită de cum arată copilăria celor de astăzi. Eu mă bucuram de orice bomboană. Îmi aduc aminte cu drag de iernile în care mergeam să ne dăm cu sania. Stăteam afară de dimineața până seara, era superb.

Cine l-a îndrumat pe Nelu Popa să facă muzică: „M-a afectat când a murit Bujorel Tulea”

Cum ai decis să faci muzică? Cine te-a îndemnat?

-Eram copil la grădiniță, iar tata cumpărase un video cu casete. Pe acele casete cânta maestrul Petrică Nicoară împreună cu Puiu Codreanu și cu Stana Izbașa. Uitându-mă la acele casete și la regretatul Bujorel Tulea am început să îmi doresc să devin muzician. Astfel, le-am cerut părinților un saxofon. Și de acolo a început totul.

Am primit un saxofon de la un văr care a fost saxofonist în tinerețe și apoi să studiez acele casete. Cântam de dimineața până seara, iar tata a decis să mă ducă la un profesor de muzică. Îmi amintesc că am aflat atunci că Bujorel Tulea decedase și m-a afectat. Îmi doream mult să când lângă el.

Nelu Popa și Carmen de la Sălciua s-au despărțit și profesional

Nelu Popa și Carmen de la Sălciua au decis, de curând, să pună capăt colaborării pe care o au de mulți ani. Cei doi s-au despărțit, artistic, în relații cât se poate de amicale, așa cum, de altfel, a și recunoscut saxofonistul. Despărțirea lor muzicală a sosit într-un moment în care amândoi se pregăteau de nuntă.

Saxofonistul Nelu Popa și fosta lui soție reveniseră la sentimente mai bune. În același timp, Carmen de la Sălciua și iubitul ei, Marian, puneau ultimele detalii pentru nunta spectaculoasă.

Din informațiile obținute de FANATIK, Nelu Popa și Carmen de la Sălciua ar fi trăit vreme de trei ani și jumătate o poveste secretă de iubire. Doar că, atunci când și saxofonistul a confirmat, celebra artistă ar fi decis să pună punct colaborării lor profesionale.