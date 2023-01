Celentano a împlinit 85 de ani. Care e cel mai ruşinos secret al cântăreţului: “A fost singurul moment”

Cântărețul Adriano Celentano a împlinit vârsta de 85 de ani. Este căsătorit de aproape 60 de ani cu Claudia Mori, care i-a dăruit trei copii. Care este cel mai rușinos secret al cunoscutului artist?

Adriano Celentano a împlinit 85 de ani. Ce a făcut artistul cu mult timp în urmă

Actorul și cântărețul din Italia a aniversat astăzi 85 de ani, iar de aproape șase decenii este căsătorit cu Claudia Mori.

Soția artistului conduce casa de producție a acestuia, Clan Celentano. Adriano Celentano este și acum împreună cu femeia care îi este alături de mai bine de 60 de ani.

Cei doi s-au cunoscut în 1961 și sunt căsătoriți din 1964. Împreună au trei copii, Rosita (57 de ani), Giacomo (57 de ani) și Rosalinda (54 de ani).

Aceasta din urmă este și ea actriță și a apărut în filmul lui , The Passion of the Christ (2004).

În 1967, Celentano a cântat la San Remo, alături de soția lui, melodia “Siamo la coppia piu bella del mondo”. În anul următor, cei doi au interpretat piesa “Chi non lavora non fa l’amore” și au devenit câștigătorii festivalului.

La începutul anilor ’80, căsnicia dintre Adriano Celentano și soția lui a fost cu adevărat încercată. Artistul a avut atunci o aventură cu actrița Ornella Muti, iar totul a început pe platourile de filmare ale filmului Innamorato Pazzo.

Celentano și Claudia Mori traversau o perioadă dificilă în mariajul lor, la fel ca Ornella Muti în căsnicia cu Federico Fachinetti. În 2014, cântărețul a recunoscut aventura cu îndrăgita actriță italiană.

Ornella Muti a declarat că acesta “a fost singurul meu moment de infidelitate”, notează .

Adriano Celentano, carieră de succes în lumea muzicii și a filmului

Născut pe 6 ianuarie 1938 la Milano, pe strada Cristoforo Gluck, care avea să devină ulterior subiectul piesei “Il ragazzo della via Gluck”, Celentano a lucrat o perioadă ca ceasornicar.

În 1956, artistul s-a alăturat unei trupe rock and roll intitulată Rock Boys. Formația a cântat la mai multe festivaluri, printre care și San Remo, cu melodia de succes “Ciao di tiro”.

Membrii trupei nu au câștigat, însă melodia lor a fost ca un impuls pentru muzica pop italiană.

Cântărețul a colaborat și cu alți artiști, printre care și Mina. Primul succes comercial al artistului a fost dat de melodia “Vorrei sapere perche”.

În 1959, Celentano și-a început . Artistul a apărut atunci în filmul Il ragazzo del juke caserta. În 1960, acesta a jucat în filmul La Dolce Vita, regizat de Federico Fellini. Cel mai de succes film în care a jucat a fost Serafino (1968).

În 1961, alături de Tony Little, Celentano a participat la festivalul de la San Remo cu melodia “24.000 baci”, unde a obținut locul al doilea, iar piesa s-a vândut în peste un milion de exemplare.

Muzica lui Celentano conține mai multe genuri, cum ar fi rock, cabaret say disco. În anii ’70, artistul a lansat melodia “Prisencolinensinainciusol”, considerată a fi prima piesă rap italiană