Celia și Ardeli Ancuța sunt în culmea fericirii. Au devenit părinți pentru a doua oară, ei având și un băiat în vârstă de 7 ani.

Cântăreața a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Mămica a anunțat în urmă cu ceva vreme că i-a ales deja numele, Sara Maria.

Celia era programată la cezariană pe 20 februarie, dar micuța nu a mai avut răbdare.

Celia a născut o fetiță. Vedeta a devenit mămică pentru a doua oară

Celia a devenit mămică pentru a doua oară în această dimineață, după ce a adus pe lume o fetiță, aceasta primind la naștere nota 10. Cântăreața spunea că doar soțul său are voie să intre în sala de operație.

ADVERTISEMENT

“Acum îmi este foarte greu, am luat 20 de kilograme. Nu mă pot însoți amândoi băieții mei la spital, din păcate pandemia ne ține separat. Nu va avea voie decât soțul, o singură intrare scurtă. Sunt restricții de pandemie”, a dezvăluit Celia

Artista dar micuța s-a grăbit să vină pe lume. Cel mai probabil, sâmbătă, Celia își va putea duce fetița acasă.

ADVERTISEMENT

“Sunt cam epuizată! Am născut la 5 dimineața. Am dormit doar două ore după”, a spus aceasta

Celia se va baza pe ajutorul mamei sale în prima lună

Solista a făcut câteva declarații și despre perioada în care a fost însărcinată.

“E greuț, pentru că duc o sarcină ca pentru gemeni, sunt imensă, iar sarcina apasă pe un nerv care îmi provoacă durere și disconfort pe timp de noapte, dorm puțin și deja mă simt epuizată.

ADVERTISEMENT

Totuși, sunt fericită, am împlinit 37 de săptămâni de sarcină, e minunat că am ajuns până aici. De acum și dacă ar fi să vină, nu mai este considerată prematur plus că deja ea a trecut de 3,5 kilograme și cred că e pregătită să vină.

Totuși, mi-aș dori să stea acolo încă minimum o săptămână. Mai sunt 10 zile până la data la care am fost programată la cezariană.”,

ADVERTISEMENT

Celia și Ardeli Ancuța formează un cuplu de mai bine de 10 ani. S-au căsătorit în 2013, iar un an mai târziu s-a născut fiul lor, Angelo.