Exclusiv. Celia a stabilit data botezului fetiței. Când și unde va avea loc marele eveniment

Cântăreața Celia, în vârstă de 37 de ani, își va creștina fetița, în România. Dacă până acum artista nu era decisă dacă să organizeze botezul micuței în Australia sau în România, FANATIK a aflat, în exclusivitate, că evenimentul va avea loc în Deva, în luna august.

Celia își creștinează fetița în luna august în Deva

Cristina Ioana Socolan, pe numele ei de scenă de Celia, radiază de fericire. Este o femeie împlinită, cu o familie frumoasă și doi copii. Fiica ei, Sara Maria, a venit pe lume în luna februarie a acestui an, la distanță de aproape 7 ani de băiețelul ei, Angelo Ioan. Cântăreața și soțul ei, australianul Ardeli Ancuța, își vor boteza fetița în luna august, la Deva.

ADVERTISEMENT

”Botezul îl facem până la urmă în România, la Deva, în luna august. Pentru cele mai multe neamuri, prieteni, care vin de la București, e același lucru dacă vin la Deva sau dacă veneau la Timișoara”, a declarat Celia, pentru FANATIK.

Cântăreața ne-a dezvăluit că băiețel ei nu este gelos pe mezina familiei. Mai mult, și micuțul și-a dorit foarte mult o surioară.

ADVERTISEMENT

”Băiețelul meu nu e gelos. Este fericit. El și-a dorit-o foarte mult pe surioara lui. Este o diferență de 7 ani între ei, dar nu contează diferența. Și dacă era o diferență de patru sau de cinci ani era același lucru. Băiețelul merge la școală”, a mai declarat Celia, precizând că micuțul se confruntă, în prezent, cu o boală a copilăriei, varicela.

“A făcut varicelă, din păcate. Acum este acasă”, ne-a spus cântăreața.

Au împlinit 10 ani de iubire

Pe 7 mai, Celia și soțul ei, Ardeli Ancuța, au împlinit 10 ani de iubire. Cântăreața a dezvăluit, pentru FANATIK, care este secretul unei relații fericite și de durată.

ADVERTISEMENT

”Anul acesta am împlinit 10 ani de relație și 9 de la căsătorie. La anul facem 10 ani de când ne-am oficializat relația. Secretul? Cred că este acela să fii înțelegător unul față de celălalt. Sentimentul de iubire pură și curată, dacă există între doi oameni, nu cred că trece. Unde este iubire, relația rezistă.

“Să iubești și să ierți, secretele unei relații durată”

Oamenii care se rănesc foarte mult nu se mai iubesc. Pentru că eu cred că nu poți să rănești un om, pe care îl iubești foarte mult. Pe de altă parte, iubirea înseamnă iertare.

ADVERTISEMENT

Dacă vor exista mici certuri, trebuie să lași de la tine, să ierți, să fii tu iubire, ca să primești iubire. Să iubești, să ierți, cred că acestea sunt secretele unei relații frumoase de durată.

ADVERTISEMENT

Sunt alții care pot da lecții după ani de relație mai îndelungată, dar asta am învățat eu, asta e lecția mea de viață. Și mai ales când e vorba de persoane expuse public…”, a completat cântăreața Celia, pentru FANATIK.

”Mi-am pus familia pe primul loc”

Pentru familie, dar spune că a meritat. Celia este fericită pentru alegerile pe care le-a făcut și mărturisește că a lăsat mult de la ea în relație, în momentele cheie.

”Eu am lăsat destul de la mine ca să fie bine. Mi-am pus familia pe primul loc, dar și pentru că am avut de ce. Dacă aveam un bărbat care nu mă punea pe mine pe primul loc, mai spuneam. Dar atâta timp cât soțul meu m-a pus pe primul loc, am simțit si eu să fac același lucru.

Am avut timp limitat de carieră, dar sunt împlinită cu alegerile mele. Sunt genul de om, care are nevoie de stabilitate și iubire. Este mai important să fiu implinită sufletește, decât implinită pe partea de carieră. Și ea dă o împlinire, dar nu se poate compara! Căldura omului, pe care îți pui umărul la greu, contează mai mult, decit succesul de pe scenă”, a mai declarat proaspăta mămică, Celia.

Soțul artistei pleacă în Australia după 3 ani

În altă ordine de idei, soțul Celiei, Ardeli Ancuța, va pleca într-o călătorie în Australia. Bărbatul nu și-a mai văzut familia de trei ani de zile, din cauza pandemiei de coronavirus și a restricțiilor impuse de autorități.

”După 3 ani de zile, soțul meu va pleca pentru o lună în Australia. Nu a mai reușit cu pandemia să ajungă acolo. A fost foarte strict cu zborurile și nu puteam să mergem și să stăm mai mult. De 3 ani nu si-a văzut mama, sora, familia. Eu nu pot pleca pentru că fetița, Sara, e prea mică, dar mergem la final de an.

El merge să rezolve niște lucruri, ce nu mai suportă amânare. Stă cam trei săptămâni, o lună. Acum se poate… Înainte trebuia să stăm două săptămâni în carantină”, a mai punctat artista.

Cerută de soție pe banca pe care a stat Prințesa Diana

Celia și Ardeli Ancuța trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de 10 ani. În urmă cu trei ani, solista a mai fost cerută încă o dată în căsătorie de soțul ei, de această dată într-o vacanță în India.

Cântăreața a avut parte de o surpriză de proporții când Ardeli Ancuța i-a cerut din nou mâna la Taj Mahal, chiar pe banca unde cu 28 de ani în urmă a stat și Prințesa Diana. Pentru cei care nu știu, banca respectivă a devenit între timp un obiectiv turistic foarte vizitat.