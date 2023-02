Chindia Târgoviște – UTA Arad, live stream, ora 17:00, în etapa 24 din SuperLiga. Echipele de start

Meciul Chindia Târgoviște – UTA are loc vineri, 3 februarie, cu începere de la ora 17:00, în cadrul etapei 24 din SuperLiga. Este un meci extrem de important din zona luptei pentru supraviețuire, dâmbovițenii având 25 de puncte, locul 10, dar la nunai o lungime în fața primei poziții de baraj, adică locul 13. Arădenii sunt de-a dreptul disperați, cu 20 de puncte ocupând locul 15, penultimul, retrogradabil,

Unde se joacă meciul Chindia Târgoviște – UTA Arad

Întâlnirea Chindia Târgoviște – UTA se dispută vineri, 3 februarie, de la ora 17:00, pe stadionul Ilie Oană din Ploiești, pentru că data când va fi dat în folosință noul stadion Eugen Popescu din capitala județului Dâmbovița încă nu poate fi precizată cu exactitate. La Ploiești, cu scurte perioade de mutație la Buzău sau chiar la Mogoșoaia a jucat Chindia toate partidele de acasă de când a promovat până în prezent, adică de trei sezoane.

Cum publicul prahovean nu este implicat în acest meci tot ce pot spera organizatorii și conducerea clubului târgoviștean este prezența a circa două mii de fani roș-albaștri, culorile Chindiei, pentru că dinspre Arad poate sosi cel mult o mână de oameni. La Arad a apărut din nou pista cedării clubului de către actualul investitor, Alexandru Meszar, dar timpul lucrează mai mult împotrivă pentru câ echipa se aflâ cu adevărat în situație critică.

Cine transmite la TV partida Chindia Târgoviște – UTA Arad

Partida Chindia Târgoviște – UTA se joacă vineri, 3 februarie, de la ora 17:00, pe stadionul Ilie Oană din Ploiești, în etapa 24 din SuperLiga și va putea fi urmărită în direct la televizor pe programele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Ploiești, vineri, 3 februarie, va fi o vreme bună pentru fotbal, cu cer mai mult senin și fără amenințări de ploaie, lapoviță sau ninsoare. Temperatura maximă a zilei va ajunge până la 7 grade la orele amiezii și cum partida are loc la ora 17 vor mai fi cel puțin 4 grade, condiții bune pentru desfășurarea jocului.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Chindia Târgoviște – UTA

nu îl va avea la dispoziție pe fundașul central Celea, care este suspendat, dar problema nu este una majoră deoarece revine un alt jucător care a lipsit în etapa anterioară, la meciul cu Petrolul, din același motiv. Este vorba de Orozco, acesta urmând să facâ tandem cu un alt jucător venit în iarnă de la Farul, Corinus. Mijlocașul Grubac este în continuare accidentat, dar el nu era unul dintre titulari.

Laszlo Balint, care îl laudă foarte mult pe Toni Petrea pentru felul în care a schimbat mult în bine treburile la Târgoviște, îl va avea absent pentru ultima dintre cele șase etape de suspendare pe fundașul stânga Abeid. UTA trebuie să joace la victorie, pentru că altfel riscă să piardă contactul cu restul echipelor.

Cote la pariuri la jocul Chindia Târgoviște – UTA Arad

Foarte strâns este acest meci din punctul de vedere al acordării cotelor de către casele de pariuri. Poate și pentru faptul că este foame mare de puncte, în special pentru arădeni, poate pentru că dâmbovițenii de fapt nu joacă în fața propriilor fani, cert este că aceștia au cotă de 2,45 la victorie iar UTA e pe aproape, cu 2,95. Șansă dublă 1X are cotă 1,40 iar șansă dublă X2 cotă 1,50. Gol marcat Chindia are cotă de 1,45 iar gol UTA are cotă 1,55.

Sunt nu mai puțin de 20 de confruntări directe între cele două echipe, bilanțul general fiind de opt victorii UTA, șapte egaluri și cinci succese Chindia. Cu târgoviștenii gazde bilanțul este de trei succese Chindia, ultimul sezonul trecut, tot la Ploiești, cu 1-0, trei remize și două victorii UTA, ultima în Liga 2 în 2017.