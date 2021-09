Cifrele dezastrului financiar de la FC Barcelona! Limita salarială a scăzut cu peste 250.000.000 de euro

Management-ul defectuos din ultimii ani au dus-o pe Barcelona până aproape de colaps, iar pierderea lui Lionel Messi a fost marea lovitură primită de clubul de pe “Camp Nou”. Problemele financiare au făcut ca limita salarială a catalanilor să coboare până la 97.942.000 de euro, a şaptea din prima ligă a Spaniei.

Dezastru financiar la FC Barcelona. Scădere drastică a limitei salariale

, la începutul anului, Barcelona a ajuns în colaps. Astfel, limita salarială pentru catalani a scăzut cu 284.775.000 de euro faţă de sezonul 2020-2021. În stagiunea trecută, formaţia de pe “Camp Nou” putea să plătească salarii de până în 382.717.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Scăderea drastică a limitei a fost şi motivul pentru care Lionel Messi nu a mai continuat la FC Barcelona. Oficialii catalani nu puteau să-i ofere salariul dorit, ceea ce a dus la plecarea argentinianului la PSG.

Conform noilor date financiare, FC Barcelona a ajuns pe locul 7, în La Liga, în ceea ce priveşte suma maximă pe care o poate folosi pentru salarii. În sezonul trecut, catalanii ocupau poziţia a 2-a, după Real Madrid, echipă care rămâne lider la acest capitol.

ADVERTISEMENT

Acum, Barcelona este întrecută în acest top de Real Madrid, Sevilla, Atletico Madrid, Villarreal, Real Sociedad şi Athletic Bilbao. Surpriza vine de la ultima poziţie, ocupată de Valencia, care a ajuns la o limită salarială de 30.986.000 de euro, cu 72.404.000 de euro mai puţin decât în sezonul 2020-2021.

Real Madrid, campioana Spaniei la salarii

Real Madrid este în continuare echipa care are cea mai mare limită salarială în La Liga. Mai exact, bugetul “galacticilor” nu trebuie să depăşească suma de 739.163.000 de euro şi a primit o creştere consistentă faţă de sezonul trecut.

În stagiunea 2020-2021, Real Madrid a avut limita salarială setată la 468.529.000 de euro. Situaţia financiară bună a ajutat clubul din capitala Spaniei să poată plăti salarii din ce în ce mai bune. Formaţia de pe “Bernabeu” este urmată de Sevilla (200.399.000 de euro) şi de Atletico Madrid (171.606.000 de euro).

ADVERTISEMENT

Barcelona nu-l mai putea ţine pe Lionel Messi

La scurt timp după ce Barcelona a anunţat că Lionel Messi nu va mai continua pe “Camp Nou”, . Clubul nu-şi mai permitea să plătească salariile din trecut, iar cifrele anunţate miercuri confirmă situaţia dezastruoasă.

“Salariile ar fi reprezentat 110% din veniturile clubului dacă semna Messi, Liga Profesionistă Spaniolă este reglementată de fair play financiar şi nu avem nicio marjă prin care să facem excepţii.

Numerele de la club arată foarte rău şi asta înseamnă că pierderile sunt mult mai mari decât ne-am aşteptat şi cheltuielile sunt mult mai mari decât ne aşteptam. Iar salariile uriaşe plătite de club sunt peste orice limită. Suntem limitaţi de fair play-ul financiar.

ADVERTISEMENT

De asta nu puteam să inserăm şi contractul pe care l-am convenit cu Messi. Dacă am fi încheiat contractul cu Messi, clubul ar fi fost în pericol. Am spus că nu putem face asta. Leo Messi a vrut să rămână, noi am vrut ca el să continue”, a spus Joan Laporta.