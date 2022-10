Cine ar putea să-l înlocuiască pe Vasile Dîncu la șefia Ministerului Apărării. Două nume vehiculate

Conform informațiilor vehiculate în lumea politică, liderul PSD Marcel Ciolacu discută în aceste momente cu vicepremierul Sorin Grindeanu și cu secretarul general al PSD Paul Stănescu, pentru a găsi o variantă de înlocuire a lui Dîncu.

Cine îl va înlocui pe Dîncu la Ministerul Apărării?

Momentan, interimar la Apărare va fi Nicolae Ciucă. În condițiile în care portofoliul aparține PSD, social democrații sunt cei care vor alege un nou înlocuitor. Conform Stiripesurse, Mihai Tudose și senatorul Angel Tîlvar ar fi favoriți să-l înlocuiască pe Vasile Dîncu. Varianta Tudose nu este o noutate, acest nume fiind vehiculat și în trecut.

Între timp, lui Vasile Dîncu va fi anunțat în curând. Liderul PSD s-a arătat surprins că Vasile Dîncu a demisionat din funcția de ministru al apărării.

”Am citit la fel ca dumneavoastră acest lucru. Da, am crezut că s-a depășit momentul și s-au adus explicațiile la acea declarație. Orice conflict se încheie la un moment dat cu o negociere. Domnul Vasile Dîncu nu s-a referit niciodată la un eventual teritoriu pe care l-ar ceda Ucraina.

Azi, la ora 18:00, avem primul unde o să avem decizia. Cred că este cel mai bine ca domnul prim-ministru să preia atribuțiile MApN. Conform legii, 45 de zile.

Cât timp, domnul prim-ministru va prelua interimatul, nu este nicio problemă. Am înțeles și am luat act de decizia lui. Nu am avut discuții cu domnul Iohannis. Presupun că dacă este nevoie de o discuție instituțională, o s-o avem.

Cunoaștem cu toții atribuțiile președintelui în ceea ce privește apărarea. Este comandantul suprem al armatei. Am spus că ar fi trebuit să aibă discuțiile împreună cu domnul prim-ministru, cum este și normal”, a transmis Ciolacu.

Vasile Dîncu a lăsat să se înțeleagă că a demisionat pentru că nu se putea înțelege cu președintele Klaus Iohannis. Cu toate că nu i-a cerut nimeni demisia oficial, Dîncu a fost deranjat de faptul că ”de șase luni” se vorbea despre demiterea sa.

”Este un motiv foarte clar exprimat și nu vreau să intru în detalii. Nu știu de când. De șase luni aud pe surse că trebuie să demisionez și toate celelalte. Am declarat foarte clar în acel comunicat.

Nu am avut niciun reproș complet din partea președintelui. Nu am vorbit cu președintele nici ieri, nici azi. Nu mi-a cerut demisia nimeni până acum. Nu vreau să afectez în niciun fel funcționarea apărării. Nu mi-a cerut nimeni nimic ilegal”, a declarat Vasile Dîncu.