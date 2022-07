Cine e Beniamin Moisă, idolul tinerilor români. A ajuns milionar la 23 de ani, dar trecutul nu-i dă pace: „Sunt niște videoclipuri”

Beniamin Moisă s-a născut în Iași. Provine dintr-o familie cu 10 frați, iar la 18 ani a plecat în Londra să lucreze pe șantier. Totuși, a ajuns milionar în Marea Britanie. Are planuri mărețe cu care să schimbe învățământul, dar trecutul tumultos nu îi dă pace.

Bianimin Moisă s-a născut în Iași și provine dintr-o familie numeroasă. Mai are 10 frați, iar tatăl său și-a dat întotdeauna silința să nu le lipsească nimic. A avut o afacere în tâmplărie și o firmă de construcții, dar care nu au mers prea bine și nu i-au adus venituri substanțiale.

Chiar dacă a încercat să-și crească copiii cu reguli stricte și să-i învețe să deosebească binele de rău, pe vremea când era în clasa a X-a, Beniamin s-a îndrăgostit și a plecat de acasă.

Timp de un an nu a ținut legătura cu familia sa și s-a anturat cu persoane nepotrivite. A ajuns implicat în afaceri ilegale și să fie căutat de poliție.

„Când am dat de anturaj, șmecherii și chestii, m-am dus la vale. Alcool, băutură, femei, interlopi, absolut tot. Am plecat de acasă, tata a plâns foarte mult”, a povestit Beniamin Moisă

„Sunt niște videoclipuri”

După ce a ajuns să fie căutat de Poliție, Beniamin Moisă și-a dat seama de gravitatea faptelor sale. S-a întors acasă, a dat examenul de Bacalaureat, și-a luat permisul, apoi, cu bani împrumutați de la unul dintre frații săi, a plecat în Londra.

A lucrat inițial pe șantier, unde stătea atât de mult în picioare încât îi sângerau tălpile. Ulterior, i s-a oferit posibilitatea de a lucra într-o firmă de tâmplărie, unde i-a făcut directorului impresie bună. A început să colaboreze cu el în diferite proiecte, astfel învățând și limba engleză.

Ulterior, a ajuns să-și deschidă propria companie. În prezent, la vârsta de 23 de ani a ajuns milionar, iar mulți tineri de vârsta sa îl consideră un adevărat idol. Beniamin Moisă a avut chiar și 242 de angajați și a plătit salarii în valoare de 400.000 de lire sterline într-o lună.

Tânărul milionar are planuri mari în învățământ și vrea să-i ajute pe cei defavorizați, dar încă trage ponoasele acțiunilor din trecut.

„Sunt niște videoclipuri pe care unii colegi de-ai mei din liceu, când eram eu beat și dansam, nu sunt niște situații indecente sau ceva, pur și simplu, le folosesc acum pentru că acum eu m-am băgat în educație, cumva”, a dezvăluit Beniamin Moisă.

Beniamin Moisă, inspirat de Selly

De altfel, Beniamin Moisă a declarat că proiectul său a fost inspirat de

(…) Vreau să arăt că se poate. Am un proiect, nu o să dau nume acum, dar e pe educație. O să fie național. O să mă ocup personal. Am văzut că nimeni nu face treaba asta în România, a încercat Selly și l-au pus la pământ.

Vin eu, cu ce pot și cu resursele financiare pe care le am și investesc cât pot de mult în educație. O fie niște turnee naționale și o să am o școală privată. Sub asta, o să fie o asociație prin care, fizic, o să ajutăm copiii care nu au șanse la școală”, a afirmat Beniamin Moisă.