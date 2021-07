Cine era Alexandru, “fratele” lui Zanni. Tânărul a murit chiar când câștigătorul Survivor România se afla în junglă

Zanni a aflat cumplita veste în timp ce se afla în jungla dominicană. “Fratele” său, așa cum îl numea a decis să-și pună capăt zilelor.

ADVERTISEMENT

Alexandru care era instructor de fitness s-a aruncat de pe acoperișul căminului în care locuia.

Cei doi au crescut la aceeași casă de copii, apoi au fost luați și crescuți de o femeie.

Cine era Alexandru, “fratele” lui Zanni

după ce a aflat vestea tristă. Nu i-a venit să creadă că prietenul alături de care a crescut s-a sinucis. Alexandru și-a pus capăt zilelor în timp ce Zanni era la Survivor România.

ADVERTISEMENT

Tânărul în vârstă de 22 de ani s-a urcat pe acoperișul căminului Concordia din București. Acesta locuia la mansarda căminului. După ce s-a urcat pe acoperiș și a amenințat că se aruncă, mai mulți negociatori au încercat să-l convingă să renunțe la acest gând.

A fost chemată și fosta iubită a tânărului, dar Alexandru nu a vrut să-i asculte și după aproape două ore a sărit în gol.

ADVERTISEMENT

Atât iubita cât și prietenii lui Alexandru au spus că tânărul avea probleme cu substanțele interzise.

Ce a spus Zanni despre prietenul său

Zanni a povestit că au crescut împreună la centrul de copii, apoi i-a luat o femeie. Au locuit împreună până la vârsta de 15 ani. Erau foarte apropiați în copilărie. După ce au crescut nu s-au mai întâlnit atât de des.

ADVERTISEMENT

“Am plâns. Nu îmi venea să cred. M-am gândit foarte mult la fratele meu. Era fratele meu social cumva. Acolo, unde am stat noi la centrul de copii, eu de la șase ani sunt acolo, iar el de la 1 an.

Eram mai mare decât el cu un an, când am venit în centru el avea cinci ani și am locuit împreună într-o casă până la 15 ani și am fost tot timpul într-o competiție.

ADVERTISEMENT

Eram amândoi ordonați, eram educați bine de femeia care ne creștea, mama Teo. Între frați nu ar trebui să există o competiție, pentru că pe mine și pe el ne-a făcut să ne despărțim unul de celălalt”, a spus