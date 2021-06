Cine este Cătălin Amarandei de la Chefi la Cuțite. Își câștigă singur banii de la 14 ani

Cătălin Amarandei este unul dintre concurenții care fac parte din echipa lui Florin Dumitrescu, în sezonul 9 al emisiunii Chefi la Cuțite. Tânărul a decis de mic să-și câștige singur banii și muncește de la vârsta de 14 ani. Încă de la început a declarat că visul său este să câștige marele premiu.

ADVERTISEMENT

Cătălin este de profesie bucătar și a lucrat la mai multe restaurante din străinătate, dar și din România.

Cine este Cătălin Amarandei de la Chefi la Cuțite

în vârstă de 28 de ani a început să lucreze de la vârsta de 14 ani. Ca mulți români și-a încercat și el norocul peste hotare. Chiar dacă a fost dezamăgit și păcălit cu diverse oferte false de muncă, Cătălin nu s-a lăsat. A muncit din greu pentru a-și realiza visul. A reușit să ajungă bucătar, să facă cursuri de calificare și să lucreze în restaurante din mai multe țări.

“Am lucrat în Marea Britanie la un restaurant cu specific franțuzesc, am primit un job ca sous chef la un hotel super mișto. Experiența e super faină, vedeai diferența de mentalitate dintre angajatorul străin și cel român.

ADVERTISEMENT

Nu se compară modul în care înveți gastronomie acolo cu cel de aici. Am realizat că asta vreau să fac, să gătesc, așa că am plecat în Dublin, într-un steakhouse.

Am plecat la trei rozete, pe coasta Oceanului, am primit o ofertă. Am semnat apoi un contract cu o familie înstărită din Saint Tropez, să le gătesc. Munca pentru ei era solicitantă, am început în 2016 și lucrez și în prezent”, a dezvăluit Cătălin Amarandei.

Cătălin Amarandei vrea să câștige sezonul 9 la Chefi la Cuțite

Încă de la începutul competiției, Cătălin Amarandei a dovedit determinare și ambiție. A declarat că a venit pentru a-și demonstra talentul și pentru a câștiga marele premiu.

ADVERTISEMENT

“Mă văd în finală. Acesta este scopul pe care-l urmăresc. Nu vreau jumătăți de măsură, nu vreau jumătăți de măsură și nu le accept”, a declarat Cătălin Amarandei.

A reușit să intre în echipa lui Florin Dumitrescu, deși i-a impresionat și pe Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea, după ce a gătit în audiții mușchiuleț de miel în crustă de ierburi aromate cu piure de trufe și legume de toamnă.