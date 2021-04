Cine este Irina Murgu, mica soprană de la Românii au Talent. Fetița cu voce de aur i-a cucerit pe toți atât prin vocea sa, cât și prin prezența scenică și melodia aleasă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tânăra concurentă este din Odobești, județul Vrancea. Ea a ales să interpreteze melodia „Ave Maria” și a reușit să-i ridice în picioare pe toți cei patru jurați.

La doar 13 ani, mica soprană a purtat și o rochie foarte elegantă, potrivită pentru muzica clasică, lucru remarcat de Smiley. Ea a explicat marea sa pasiune este acest gen de muzică, chiar dacă ascultă și pop.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cine este Irina Murgu, mica soprană de la Românii au Talent. Fetița cu voce de aur i-a cucerit pe toți

Irina Murgu și-a descoperit pasiunea pentru muzica clasică de la o vârstă foarte fragedă. La doar patru anișori, ea a văzut la televizor o soprană și a vrut să încerce să cânte așa: „mi-am dorit de când aveam 4 ani să cânt muzică clasică. La televizor am găsit o soprană care cânta foarte frumos și mi-a plăcut așa de mult încât am încercat și eu”.

Ea a explicat și că obișnuiește să cânte alături de tatăl ei, care este preot: „Din când în când mai cânt și cu tatăl meu care este preot, a fost dascăl și cânta muzică bizantină.”

ADVERTISEMENT

Tânăra soprană a explicat că se simte în largul ei pe scenă: „cred că este un moment foarte frumos pentru mine să cânt pe scenă. Simt că atunci mă descarc, scap de emoțîi. Ascult și muzică pop dar îmi place cel mai mult muzică clasică.”

Jurații au fost impresionați. „Bravo, ți-a ieșit la fix. Ți-ai ales drumul greu dar sună atât de frumos, angelic. Ești foarte frumoasă și cânți extrem de frumos. M-ai transportat într-o lume cu pace, cu liniște, cu verdeață. Mi-ai dat o oarecare liniște,” a spus Smiley, potrivit Wowbiz.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Pe lângă faptul că tu cânți foarte bine, ai făcut și o alegere înțeleaptă pentru că ce ai transmis acum a fost divin, a fost foarte frumos,” i-a spus Andra. Alexandra Dinu a fost și ea încântată: „consider că ți se potrivește foarte mult ceea ce ai cântat. Ești rafinată, elegantă, frumoasă și foarte foarte talentată. Ai o voce angelică.”

„Irina e un deliciu. Are o maturitate până și în privire, nu mai zic în hotărârea cu care făcut toate alegerile. Am ascultat-o cu multă atenție momentul în care a cântat dar și în dialogul cu voi,” a spus Andi Moisescu

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Și ochișorii când se uită așa.. n-ai cum, rămâi pur și simplu interzis în față ei și mă gândesc că se întâmplă ceva la vârstele astea de 12 -3 ani când se declanșează pasiunea asta. Am văzut-o și în dans, acum o vedem în muzică clasică. Este foarte frumos ce am auzit și ce am văzut. Ești minunată,” a adăugat acesta.