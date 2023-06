Cine este mama lui Cătălin Botezatu. Cum face bani Maria Botezatu

Cine este mama lui Cătălin Botezatu. Aceasta este o femeie puternică, pe care celebrul designer o admiră!

Cine este mama lui Cătălin Botezatu, Maria

Mama lui Cătălin Botezatu Maria Botezatu. Acesta a lăudat-o mereu pe mama lui dar a mărturisit că a primit o educație aspră de la aceasta.

Maria Botezatu l-a susținut mereu pe fiul ei și poate chiar a contribuit la succesul pe care îl cunoaște astăzi designerul. Dar nici Maria Botezatu, , nu este departe de succes.

Aceasta cunoaște foarte bine semnificația acestui cuvânt. Maria Botezatu face bani din administrarea mai multor firme fiind o femeie de afaceri. Aceasta are o carieră pe care o prețuiește foarte mult.

Mama lui Cătălin Botezatu a stat mereu departe de lumina reflectoarelor. Chiar și așa, aceasta îl ajută mereu pe fiul ei extrem de celebru și se implică inclusiv în activitatea de la atelierele acestuia.

Aparițiile în public are mamei lui Cătălin Botezatu sunt mereu impecabile. De altfel, designerul o laudă pe mama lui, despre care spune că se îngrijește de apariția ei și a mărturisit care un corp de invidiat, cu măsuri de manechin.

„Chiar dacă are o anumită vârstă, se îmbracă de obicei cu deux pieces, cu sacou tip Chanel, cu bordaje sofisticate. Avantajul ei este că are un corp de invidiat, fiind posesoarea unor măsuri de manechin: are peste 1.70 și este foarte slabă.

Își poate permite să îmbrace orice, de la pantaloni strâmți, până la rochii mulate. Totul trebuie să fie clasic. În urmă cu niște ani, când purta tocuri înalte, arată fenomenal!”, a declarat creatorul de modă pentru

Cum se înțelege Cătălin Botezatu cu părinții

Cătălin Botezatu și mama lui au o relație foarte apropiată, iar designerul a recunoscut că i-a fost de mare ajutor tot ce l-a învățat în copilărie.

Nu același lucru se poate spune despre Constantin Botezatu. Cei doi au o relație rece și vorbesc rar.

Chiar și așa, el spunea că are grijă din punct de vedere financiar de părintele său. Mama lui Cătălin Botezatu a divorțat de tatăl acestuia acum mulți ani, iar bărbatul și a refăcut viața.