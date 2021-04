Cine este Maria Chițu, noua concurentă de la Survivor România 2021. Are 20 de ani și a fost fotomodel

Maria Chițu este noua concurentă de la Survivor România 2021. Războinica are doar 20 de ani și a fost fotomodel. Ea s-a alăturat competiției în ediția din seara zilei de joi, 8 aprilie.

Patru noi concurente s-au alăturat competiției din Republica Dominicană. Fiecare echipă a primit două noi membre.

În echipa Războinicilor au intrat Maria Chițu și Vera Miron. Prima dintre ele are doar 20 de ani și este studentă la Academia de Studii Economice.

Maria Chițu s-a declarat o fană a emisiunilor tip concurs. Acesta este și motivul pentru care și-a dorit să participe pe Survivor România. Tânăra chiar și-a construit trasee asemănătoare în curtea casei.

„Mă numesc Maria Chițu, am 20 de ani. Nu am mare lucru să vă spun despre mine. Sunt studentă la ASE, în București. Am lucrat în mai multe domenii, ca hostess, asistent manager, am făcut modeling, am colaborat cu mai multe agenții,” a fost descrierea pe care și-a făcut-o ea la intrarea în competiție.

„Mi-am dorit foarte mult să fiu aici. Se vede că am emoții. Mi-am dorit să fiu aici pentru că Survivor pentru mine e un început de drum. Am simțit în sufletul meu că trebuie să vin aici,” a explicat ea.

Noua războinică mai are o soră mai mică, de 14 ani, și un frate mai mare, în vărstă de 21 de ani. Maria s-a înscris în competiție alături de fratele ei, însă doar ea a fost selectată.

Tânăra este pasionată de dansurile latino, pe care le practică încă de la vârsta de 14 ani. Ea s-a declarat o persoană impulsivă și empatică și este încrezătoare că va menține o bună relație cu coechipierii ei, spunând că este o fire schimbătoare.

Din echipa războinicilor, acesta îl admiră pe Marius Crăciun și l-a simpatizat și pe Musty. După doar un an de studii, ea a renunțat la Facultatea de Business și Turism, pe motiv că nu este ceea ce își dorește să facă în viață. Noua concurentă spune că este o persoană dependentă de afecțiunea celor din jur și că nu are frici, în general, doar că nu vrea să fie dezamăgită de propria persoană.

