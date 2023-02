Cine este Marsha Elle, modelul bionic care a reușit să distrugă standardele societății: „Copiii râdeau de mine în mod constant”

Marsha Elle activează ca model, cu toate că din cauza unei afecțiuni grave de sănătate, partea inferioară a piciorului i-a fost amputată. Tânără a avut o copilărie grea în care a fost umilită din cauza condiției sale fizice, dar nu a renunțat la idealurile ei.

Marsha Elle a fost diagnosticată cu eficiență focală femurală proximală, o malformație congenitală rar întâlnită ce determină ca osul femural din zona superioară a coapsei să fie deformat sau, în unele cazuri, să lipsească în totalitate, făcând ca un picior să fie mai scurt decât celălalt.

Astfel, tinerei i-a fost amputată încă de la naștere jumătatea inferioară a piciorului, dar nu a lăsat acest lucru să o împiedice din a-și atinge idealurile. În prezent, Marsha Elle este cântăreață, compozitoare și activează în lumea modei.

Totuși, trecutul tinerei este încărcat de suferință. Din cauza condiției sale fizice diferite, în copilărie venit din partea celorlalți copii și a colegilor de clasă. Marsha Elle și-a amintit că prefera să se ascundă, deoarece toți râdeau.

Pentru că a fost nevoită să poarte o proteză la picior și mergea diferit, ea ea era tot timpul insultată: „Copiii râdeau de mine, în mod constant, zi de zi. Îmi amintesc că mă ascundeam pe holuri și întârziam la ore pentru a evita privirile și tachinările colegilor mei”, a declarat Marsha Lee,

Marsha Elle a refuzat să lase rănile din trecut să-i afecteze viitorul și așa a ajuns să fie cunoscută drept model bionic. După cum se vede și în imaginile publicate în social media, tânără iubește viața și își arată corpul fără rețineri.

Povestea ei ca model a început la vârsta de 16 ani, atunci când i-a cerut mamei sale 50 de dolari pentru a se înscrie la un concurs. Acela a fost momentul când a căpătat încredere în sine, lucru care a ajutat-o pe tot parcursul vieții.

Pentru prima dată, Marsha Elle a purtat pantaloni scurți în albumul său de debut, iar ulterior a ajuns ca prin cariera ei în modelling să militeze pentru , pozând adesea în costum de baie.

