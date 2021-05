Cine este Melinda, soția lui Bill Gates? A fost chelneriță în tinerețe, acum este una dintre cele mai puternice femei din lume

Melinda și Bill Gates au format timp de aproape 3 decenii unul din cele mai puternice cupluri de pe planetă. Anunțul că cei doi vor divorța a luat prin surprindere pe toată lumea. Mult mai familiar publicului, cunoscutul om de afaceri a avut lângă el o femeie puternică cu o traiectorie interesantă în viață.

Ajunsă la vârsta de 56 de ani, Melinda Gates Ann este o filantroapă americană și fost director general la Microsoft. În repetate rânduri a fost declarată de revista Forbes una din cele mai puternice femei din lume. În 2000, a fondat, împreună cu soțul ei Bill Gates, Fundația Bill și Melinda Gates, cea mai mare organizație de caritate din lume.

Dar până să ajungă o figură atât de importantă la nivel mondial, Melinda, fiica unui inginer aerospațial la NASA, a avut un drum relativ normal în tinerețe.

Melinda, soția lui Bill Gates, a lucrat în tinerețe ca chelneriță

Melinda Gates s-a născut în Dallas, Texas. A fost încurajată de tată să meargă la o facultate de stiințe exacte și a intrat la Academia Ursuline, din Dallas, unde a studiat informatica, conform Digi24.

În timpul liber avea o pasiune care urma să îi influnțeze mai târziu viața. Tinerei îi plăcea să învețe programare pe calculatorul familiei, un Apple III. În vacanța de vară, Melinda avea un job de chelneriță, dădea lecții de informatică și făcea voluntariat în mai multe asociații.

După terminarea studiilor, Melinda voia să ajungă să lucreze pentru IBM, dar până la urmă a decis să meargă la un interviu pentru Microsoft. A fost angajată pe postul de inginer și s-a ocupat de proiecte mari, precum Microsoft Encarta, Expedia și Bob.

Cum l-a cunoscut pe Bill Gates

Bill Gates și Melinda s-au întâlnit la un picnic organizat de companie și s-au plăcut imediat. Cuplul are trei copii. Familia locuiește în „Xanadu 2.0”, un conac amplasat pe coasta unui deal cu vedere la lacul Washington din Medina, Washington.

„În primul weekend romantic petrecut împreună, am adus un puzzle cu Turnul Eiffel, de 1.800 de piese, pe care Bill și cu mine l-am terminat în două zile”, declara Melinda, într-un interviu acordat în 2014 revistei Elle.

Melinda și Bill s-au căsătorit în 1994, iar puțin timp mai târziu s-a născut primul lor copil. Acesta a fost și momentul în care Melinda a părăsit compania Microsoft, unde era manager general al unei divizii a grupului și avea în subordine aproximativ 1.700 de angajați.

După patru ani, Bill și Melinda au creat fundația care le poartă numele. Melinda a devenit președintele organizației care a cheltuit peste 43 de miliarde de dolari în scopuri caritabile în cei 21 de ani de activitate.

Ce avere au Melinda și Bill Gates

Melinda și Bill Gates au o avere de aproximativ 90 de miliarde de euro. În clasamentele făcute de Revista Forbes, Melinda apare des în primele poziții la capitolul femei puternice.

De altfel, în 2017 a fost votată a treia cea mai influentă femeie din lume, după cancelarul german Angela Merkel și premierul britanic Theresa May.

În 2019, Gates a lansat prima sa carte, intitulată The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World. Fostul președinte Barack Obama a constribuit la promovarea cărții.

Melinda și Bill Gates vor divorța după 27 de ani de căsătorie

Anunțul oficial a fost făcut de cei doi, într-o declarație comună publicată pe contul de Twitter al miliardarului Bill Gates.

”După o mulțime de gânduri și multă muncă la relația noastră, am luat decizia de a pune capăt căsătoriei. În ultimii 27 de ani, am crescut trei copii incredibili și am construit o fundație care lucrează peste tot în lume pentru a permite tuturor oamenilor să ducă vieți sănătoase și productive.

Continuăm să împărtășim aceeași credință în această misiune și ne vom continua munca împreună la fundație, dar nu mai credem că putem crește împreună ca un cuplu în următoarea fază a vieții noastre.

În acest moment, cerem intimitate pentru familia noastră în timp ce începem să intrăm în această nouă viață”, se arată în mesajul semnat Melinda Gates și Bill Gates.