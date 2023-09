Cine este Raul Tișa, soțul Alinei Ceușan, prezentatoarea de la Love Island. Cu ce se ocupă

Raul Tișa, soțul Alinei Ceușan, este căsătorit de patru ani cu prezentatoarea de la Love Island. Cu ce se ocupă bărbatul cu care creatoarea de conținut are un copil.

Cine este și cu ce se ocupă Raul Tișa, soțul Alinei Ceușan

, este căsătorită cu soțul ei, Raul Tișa, din 2019. Alina Ceușan (31 de ani) este foarte cunoscută în mediul online, iar de 10 ani se iubește cu bărbatul căruia i-a dăruit un copil.

Raul Tișa are 41 de ani, cunoscut drept hairstylist. Acesta deține un salon la Cluj-Napoca, unde locuiește cu familia, dar mai are și alte afaceri. Soțul Alinei Ceușan este content creator și influencer și are și propria sa afacere cu haine.

Totodată, soțul prezentatoarei de la Pro TV este și dezvoltator și a investit în imobiliare. Mai mult, el și Alina Ceușan sunt proprietarii unui restaurant aflat în București, notează .

Alina Ceușan și Raul Tișa s-au cunoscut în salonul afaceristului. Au devenit un cuplu după puțin timp, iar în 2019 au devenit soț și soție. Nunta a avut loc la Castelul Banffy de la Bonțida, acolo unde are loc festivalul Electric Castle.

În 2020 s-a născut și fiul celor doi, Rock. Micuțul le aduce multă fericire celor doi, care reușesc să se ocupe de cariere și să aibă grijă și de fiul lor, în același timp.

Când începe emisiunea Love Island

Pro TV a anunțat , un reality show de dating, care vine cu un nou format. Mai întâi, show-ul va apărea pe Voyo, de la 1 octombrie. Pe Pro TV va putea fi urmărit cu o zi mai târziu.

Timp de două luni, Alina Ceușan va prezenta ce fac cei zece concurenți în vila de lux din Tenerife, acolo unde se desfășoară totul. Formatul a avut succes în alte țări, iar acum va putea fi urmărit și în România.

“Vestea cea mare e aici! Din 1 octombrie începe Love Island România, pe VOYO, iar din 2 octombrie, puteţi urmări aventurile concurenţilor noştri pe PRO TV.

Este un format nou, care ajunge în România după un succes răsunător în multe ţări, precum Australia, Marea Britanie sau Statele Unite ale Americii. E genul de reality-show care trebuie savurat pe canapea, singur sau cu gaşca”, spunea Alina Ceușan.