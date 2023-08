Pro TV aruncă bomba: mega-vedeta care prezintă Love Island! Alina Ceușan e gazda show-ului

Love Island România este show-ul pe care Pro TV mizează în dorința de a năuci audiența. Filmată în stil de reality-show, în Tenerife, producția care va debuta pe micile ecrane în această toamnă. Evident, va avea un prezentator pe măsură: Alina Ceușan.

Alina Ceușan prezintă Love Island

Alina Ceușan, probabil unul dintre cei mai cunoscuți influenceri din România, este prezentatoarea Love Island România. Vedeta, prietenă bună cu finalista Survivor România, Carmen Grebenișan, este și una dintre cele mai urmărite vedete de la noi din țară.

”Vă spun ce îmi imaginez eu. Fluturi în stomac, priviri pătimașe, inimi ce bat în același timp și, în timp ce toate aceste momente sunt trăite de fiecare dintre noi, în intimitate, Pro Tv vine cu propunerea de a împărtăși aceste lucruri cu cei care îl urmăresc.

Pentru concurenții acestui nou show, călătoria în căutarea dragostei nu este doar despre găsirea acelei conexiuni spontane și a se îndrăgosti imediat. Ci și despre autodescoperire. O invit alături de noi pe gazda primului sezon Love Island România: Alina Ceușan”, a fost prezentarea făcută, oficial, pentru prezentatoarea producției.

Iar ca de obicei, a urcat, cu emoții pe scenă. Îmbrăcată în roșu – deh! culoarea pasiunii – Alina Ceușan și-a pus în valoare la maximum formele perfecte. Cele pe care le afișează, cu generozitate, și pe .

Alina Ceușan, vedetă de milioane

din lumea influencerilor. Frumoasa blondină care face senzație pe conturile sale de socializare are o avere impresionantă din afacerile pe care le derulează. Iar an de an, blondina reușește să facă sute de mii de euro din reclamele pentru care este solicitată. Fiecare postare pe care o are îi aduce, pe lângă miile de vizualizări, tot atâția euro în cont.

”Cred că cel mai important lucru de ținut minte atunci când cineva își dorește să înceapă o afacere în zona de fashion este faptul că, în primul rând, este nevoie de un capital mult mai mare decât lumea își închipuie. Apoi este vorba de foarte multă perseverență și câțiva ani de muncă intensă pentru a pune un brand pe piață.

Meseria de content creator este una foarte profitabilă, însă, trebuie să treacă destul de mult timp până în momentul în care câștigurile să fie notabile. Nu stă nimeni după tine să-ți spună că ai depășit deadline-ul sau că ar trebui să-ți iei mai multe proiecte, deci depinde doar de tine cum împarți timpul și resursele”, spunea vedeta pentru FANATIK.

Love Island, show-ul care te obligă să te cuplezi

Love Island este un show cu reguli stricte când vine vorba de concurenți. Astfel, încă de când vor ajunge pe insulă, concurenții trebuie să decidă cu cine vor să doarmă în aceeași cameră, băiat și fată. E adevărat, deciziile se pot schimba de-a lungul show-ului, în funcție de afinități și de strategii.

De-a lungul emisiunii, cuplurile sunt puse în fața provocărilor pentru a vedea dacă se potrivesc sau nu. Succesul emisiunii a fost unul uriaș în toată lumea, show-ul matrimonial fiind difuzat, până acum, în 25 de țări. Mai mult, mulți dintre concurenți au de venit adevărate vedete tabloide în unele țări.

Love Island România se va filma în Tenerife, într-o vilă de lux, cu o priveliște de vis. Concurenții vor avea ce își doresc pentru ca să se simtă ca într-o lună de miere. Astfel, pe lângă faptul că vor avea piscină, jacuzzi, terasă, bar, sală de fitness, ei se vor bucura și de o cameră de confesiuni.

Show-ul va fi întâi difuzat pe platforma , iar apoi va ajunge pe micile ecrane, la Pro TV.