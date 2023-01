Cine este războinicul Robert Moscalu de la Survivor România 2023. Cu ce se ocupă în viaţa de zi cu zi

Survivor România 2023 va debuta luni seară pe micile ecrane ale românilor. Robert Moscalu este unul dintre participanții care vor lua parte la probele dificile din Republica Dominicană.

Robert Moscalu de la Survivor România 2023. Cine este el, mai exact

și pare determinat să câștige competiția. Dacă aici este ”războinic”, în viața reală are o altă ocupație.

Robert Moscalu este un tânăr originar din Murfatlar, dar în prezent locuiește în Constanța și în urmă cu câteva luni s-a căsătorit cu partenera sa de viață, așa cum reiese din

Tânărul este absolvent al Liceului Teoretic Murfatlar, iar în noul drum din viața sa, ”Survivor România” vrea să aibă parte de susținere din partea publicului.

”Salut ! Sunt Robert Moscalu Andrei ,noul concurent al Survivor România 2023. Astept sa ma susțineți si sa ma urmăriți pe tot parcursul emisiunii, începând de pe data de 09 Ianuarie,in fiecare luni,marți și miercuri ,ora 20:30 pe ProTv si Voyo!”, a scris ”războinicul” pe rețelele de socializare.

Robert Moscalu pare un individ foarte muncitor. De profesie este barman și până să pună piciorul în jungla din Dominicană lucra în două locuri din Constanța: Ammos by Blue Beach și Hotel Opera.

Concurentul promite să dea tot ce are mai bun la Survivor România 2023.

”Vreau sa va multumesc pentru toate mesajele si sustinerea de care am avut parte pana acum, inseamna enorm pentru mine! Promit sa dau tot ce am mai bun in lupta pentru titlul de Survivor Romania 2023”, a mai notat Robert Moscalu pe contul de facebook.

Când se va putea urmări prima ediție din Survivor România 2023

Survivor România 2023 va începe luni seară, de la 20:30, pe Protv. Emisiunea va putea fi vizionată ulterior și marți și miercuri, tot de la 20:30, atât la TV, cât și pe platforma online Voyo.

și 12 ”Războinici”, care vor purta o bătălie crâncenă pentru trofeu și cecul de 100.000 de euro.