Cine iese președintele României în 2024? Dragomir. „O să mă injure mulți, dar el vine tare pe turnantă”

Primul în topul fostului președinte LPF se află liderul celui mai mare partid din țară, Marcel Ciolacu. Cu PSD în spate, Ciolacu are prima șansă în cursa de la Cotroceni.

Marcel Ciolacu, favorit să devină președinte

“Sunt vreo 4-5 concurenți, oportunități așa ar avea 4 concurenți, 4. Pe primul loc îl pun pe Ciolacu, Ciolacu are partid în spate cu toate că a făcut niște greșeli impardonabile. Acum, mă tem că în 6-7 luni vine în picaj.

Vine în jos. El trebuia să se abțină încă 6-7 luni. A făcut niște greșeli… El e forțat și de comunitatea europeană, el poate are intenții bune. Pe primul loc Ciolacu pe primul loc. Pe locul 2, ce înjurături o să-mi tragă lumea, e Simion.

Simion vine pe turnantă ca nimeni altul. Dacă se abține puțin să nu-i mai dea satisfacție doamnei Șoșoacă și să meargă puțin pe blat. El joacă bine. Adevărul este că în proporție de 90% are dreptate în ce spune”, a declarat Dumitru Dragomir.

Simion, al 2-lea în top după Ciolacu

Pe locul secund în topul lui Dumitru Draagomir se află un nume surpriză. Liderul AUR a câștigat puncte importante în fața poporului datorită stilului său nonconformist.

“Pe locul 2 l-aș pune pe Simion. Nu are primarii, ceea ce contează. Locul 3 e reprezentatul PNL-ului, nu se știe dacă e Ciucă sau Hellvig. Ambii sunt capabili, dar dacă nu se termină războiul, tot Ciucă e în față.

Americanii și europenii au nevoie de cineva. E echilibrat Hellvig și are și un atuu. Impreiul acesta englez, cel mai mare imperiu. M-a dat pe spate când regele Charles a vrut doar cu el să se întâlnească. Și este în umbră, nu îl simți.

Nu ai văzut ce i-au făcut doamnei Firea? Au propulsat-o. Nimic din ce au spus cei de la TV nu a fost adevărat, iar acum dacă te uiți la procentaje are cele mai mari procentaje. Toți președinții, mai puțin Iliescu, au venit în ultimele 3 luni. Al 4-lea e Geoană, are figură de președinte, nu are partid, nu știu cât rezistă la tăvăleală”, a punctat Dumitru Dragomir.

Pronosticul lui Dragomir pentru scaunul de la Cotroceni