Cine transmite în România premiile Oscar 2023. Unde poate fi urmărită live gala

Mai este puțin timp până la desfășurarea Premiilor Oscar 2023. Evenimentul va avea loc pe data de 13 martie, la ora 2:00 a României, în Dolby Theatre din Los Angeles. Unde îl vom putea viziona și cine se va ocupa de traducerea lui în limba națională?

Unde vom putea vedea Premiile Oscar 2023 în România și cine le va transmite

Premiile Oscar ajung în acest an la cea de-a 95-a ediție. În România, vor fi transmis live, pe platforma online VOYO, la care au acces doar cei care plătesc abonament. Ceremonia se va desfășura în limba engleză, iar traducerea va fi făcută de către criticul de film, Irina Margareta Nistor, chiar din Dolby Theatre, din Los Angeles.

ADVERTISEMENT

”O să vedem împreună cine o să plece fericit cu un Oscar, cine va fi dezamăgit, cine ce ispravă o să mai facă, de la palma de anul trecut, la plicul greșit cu LaLa Land, care va fi cea mai elegantă vedetă, dar și cea mai nonșalantă, dar și dacă am nimerit-o cu previziunile! Ne vedem și auzim după miezul nopții, spre dimineață! Vă aștept să aflați în direct câștigătorii”, a transmis Irina Margareta Nistor, potrivit

iar filmul ”Everything Everywhere All at Once” a primit cele mai multe, 11 la număr. De altfel, a mai obținut până în prezent și alte premii la gale importante.

ADVERTISEMENT

În ”Everything Everywhere All at Once” este vorba despre o imigrantă chineză, Evelyn, care se confruntă cu criza vârstei de mijloc, probleme în căsnicie și în afaceri. Ea deține o spălătorie și duce o luptă aprigă pentru a-și găsi menirea în viață.

Cine va găzdui în 2023 Premiile Oscar

Rămâne de văzut cum se va desfășura gala din acest an. În 2022, Premiile Oscar au devenit subiect de amploare, după ce . Totul s-a întâmplat după ce Chris Rock a făcut referire la faptul că soția actorului este rasă în cap.

ADVERTISEMENT

Gluma lui Chris Rock nu a fost prea inspirată, din cauză că Jada Pinkett are alopecie, o boală care provoacă pierderea firelor de păr. Anul acesta, ceremonia va fi găzduită de Jimmy Kimmel și este pentru a treia oară când prezentatorul TV se află într-o astfel de postură.

”Să fiu invitat să prezint Oscarurile pentru a treia oară înseamnă fie o mare onoare, fie o capcană. În orice caz, sunt recunoscător Academiei de film americane că m-a invitat atât de repede după ce toţi ceilalţi prezentatori buni au refuzat”, a declarat entuziasmat Jimmy Kimmel.

ADVERTISEMENT

Moderatorul american a mai prezentat galele cu numărul 89 și 90. Liderul Academiei de film din SUA transmite că îl consideră potrivit pe Jimmy pentru acest rol, deoarece este pasionat de filme și știe cum să se conecteze cu publicul.

ADVERTISEMENT

”Jimmy este gazda perfectă pentru a ne ajuta să recompensăm valoarea unor artişti incredibili şi a unor filme la cea de-a 95-a gală a premiilor Oscar. Pasiunea lui pentru filme, expertiza sa din domeniul televiziunii în direct şi abilitatea de a se conecta cu publicul global vor crea o experienţă de neuitat pentru milioane de telespectatori din lumea întreagă”, au comunicat Bill Kramer, CEO-ul Academiei de film americane și Janet Yang, președinta Academiei de film americane.