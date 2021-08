Claudiu Keșeru, declarație de dragoste pentru fanii FCSB: „Am înscris primul gol cu Dinamo. Ar fi excepțional să se repete!”. Video

FANATIK a anunțat în exclusivitate transferul lui , în timp ce a confirmat pentru site-ul nostru că atacantul nu mai este în vederile antrenorului lui Ludogorets.

Vârful de 34 de ani de ani după șase ani și jumătate, fiind unul dintre cei mai eficienți jucători, cu 30 de goluri marcate în toate competițiile pentru bucureșteni.

Claudiu Keșeru e extrem de motivat la revenirea la FCSB: „Am lăsat niște treburi neterminate!”

Claudiu Keșeru la reîntoarcerea la FCSB, așa cum îi stă bine unui jucător de națională și care este extrem de apreciat de suporteri. Fostul golgheter al FCSB-ului a oferit un prim interviu pentru site-ul oficial al clubului.

„Bombardierul” e foarte bucuros că s-a întors la FCSB și a fost destul de emoționat: „E un moment special. Mai ales că atunci când am plecat am simțit că am lăsat niște lucruri neterminate și în momentul acesta s-a ivit această șansă”, a fost explicația pentru reîntoarcerea „fiului risipitor”.

Keșeru visează să fie din nou golgheterul echipei și a recunoscut că pentru el perioada petrecută la FCSB a coincis cu cel mai bun sezon din cariera de jucător: „Mi-aș dori. Au fost niște cifre extraordinare și unul dintre cei mai buni ani din toate punctele de vedere pentru mine, obiective, trăiri. E clar că îmi doresc și voi munci pentru acest lucru”.

Keșeru vrea să revină la națională și amenință deja Dinamo: „Am înscris primul meu gol cu Dinamo”

Claudiu Keșeru nu a mai fost convocat la națională după ce în ultimul s-a antrenat exclusiv cu echipa a doua lui Ludogorets, însă odată cu revenirea la FCSB sper să intre din nou în atenția selecționerului Mirel Rădoi: „Cred că da. Am fost în circuitul echipei naționale. Am avut performanțe la echipa mea de club și sper să revin”.

Fostul atacant al lui Ludogorets își dorește foarte mult să debuteze cu Dinamo și speră să marceheze încă de la primul meci: „Încerc să nu mă gândesc foarte mult la acest meci. Am înscris primul meu gol pentru Steaua cu Dinamo. Ar fi excepțional să se repete”.

Claudiu Keșeru reușea să marcheze primul gol la FCSB chiar într-un meci cu Dinamo, după 13 meciuri fără niciun gol marcat. Atacantul înscria în minutul 89 și egala la 1, într-un derby disputat pe data de 1 martie 2014.

„Aștept acest gol de când am semnat cu Steaua. Faptul că era 0-1, era aproape ultimul minut, că puteam pierde chiar meciul cu Dinamo, asta înseamnă mult pentru mine. Chiar îmi lipsea golul. De regulă, pentru un atacant e foarte important să o bage în plasă, atunci când o face într-un derby cu Dinamo, jucând în tricoul Stelei, e perfect”, declara după meci atacantul care a mai înscris de două ori în poarta lui Dinamo în acel sezon.

Keșeru e extrem de determinat să scoată FCSB din această situație dificilă: „Îmi doresc din tot sufletul să ajut!”

Claudiu Keșeru nu a venit doar să marcheze, ci vrea să contribuie cu tot ceea ce poate la redresarea echipei și să îi ajute pe cei mai tineri cu experiența sa.

„Îmi doresc din tot sufletul să ajut la această redresare. Vreau să îmi aduc aportul total ca sportiv, uman, comportamental, să vin cu tot ce am, să pun umărul. Nu există salvator sau jucător care să schimbe lucrurile de la o zi la alta. Nu o să promit un număr de goluri.

„Am simțit de-a lungul timpului că jucătorii tineri au nevoie de o persoană pe care să o privească în ochi și să își dea seama ca lucrurile vor fi okay. Am această energie de a-i ajuta pe ceilalți să facă acel hop peste momentele dificile”.

Claudiu Keșeru, mesaj călduros pentru fanii FCSB-ului: „Suporterii sunt cei mai importanți!”

„Cleo” nu uită relația specială pe care a avut-o cu suporterii și din punctul său de vedere fotbalul nu poate exista fără ei: „Suporterii sunt cei mai importanti. Am văzut ce înseamnă fotbalul fără suporteri. Trăirile pe care le avem sunt legate de ei. E o conexiune și fără asta nu poți atinge apogeul în fotbal”.