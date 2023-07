Clipe grele pentru Mihai Zmărăndescu de la Survivor. Bunicul lui a făcut atac cerebral

Sunt clipe grele pentru Mihai Zmărăndescu de la Survivor. Fostul concurent a dezvăluit că bunicul lui a făcut atac cerebral.

Clipe grele pentru Mihai Zmărăndescu de la Survivor. Bunicul lui are probleme de sănătate

Fostul concurent de la Survivor trece prin clipe grele. Bunicul lui a suferit un atac vascular cerebral în urmă cu puțin timp. Din această cauză, sportivul a decis să renunțe la rețelele de socializare.

a recunoscut că nu se simte bine din punct de vedere psihic după această veste. Chiar și așa, fiul lui Cătălin Zmărăndescu încearcă să mențină o atitudine pozitivă.

El este sigur că bunicul lui va trece peste acest episod. “Voi lua o pauză zilele astea de la a posta. Bunicul meu a suferit un atac vascular cerebral, iar eu nu sunt în stările mele psihice cele mai bune în momentul ăsta.

Oricum el este puternic și o să își revină.”, a scris Mihai Zmărăndescu pe rețelele de socializare.

Mihai Zmărăndescu de la Survivor este tată

Mihai Zmărăndescu de la Survivor are și motive de bucurie în viața lui. Fiul lui este cel care îi dă putere destul de recent. Iar acest rol îi face o deosebită plăcere.

Mihai Zmărăndescu spune că el și iubita lui au găsit o bonă pentru a avea grijă de cel mic. Aceștia au fost foarte obosiți pentru că nu reușeau să doarmă noaptea, așa că au apelat la ajutorul unei bone.

”Am reușit să găsim o bonă pentru că am stat prima seară să vedem cum este, am căzut amândoi la pat, am găsit o bonă, ne mai ajută familia iubitei, familia mea, ușor-ușor o să ne descurcăm.

Nu simt efort, simt că obosesc, dar nu simt efortul. El e regele meu. Schimb și scutece, aseară i-am făcut și prima mea băiță. Sunt foarte atent, și soția mea e foarte atentă la orice detaliu”, a spus el, conform .