Mihai Zmărăndescu de la Survivor și Cristi Mitrea, la un pas de bătaie, în direct: ”Te-ai făcut de râs”

Mihai Zmărăndescu s-a întors de la Survivor și a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță. Aici s-a întâlnit cu Cristi Mitrea, cel care l-a criticat de mai multe ori cât timp era pe în Dominicană, astfel că acum i-a dat replica.

Mihai Zmărăndescu, „meci” cu Cristi Mitrea după eliminarea de la Survivor

După ce a fost eliminat de la Survivor România, Mihai Zmărăndescu a trecut, la fel ca toți ceilalți concurenți, și prin emisiunea lui Cătălin Măruță. Aici a avut ocazia să se întâlnească cu Cristi Mitrea, care de-a lungul timpului și-a exprimat părearea despre el, una deloc bună, de altfel.

ADVERTISEMENT

„Pentru mine a fost o dezamăgire. Nu mi s-a părut că ai fost la nivelul așteptărilor. Mă așteptam să fii puțin mai pregătit măcar fizic. A fost o foarte mare dezamăgire pentru mine caracterul ăsta. Eu cred că te-ai făcut de râs”, i-a spus Cristi Mitrea lui Mihai Zmărăndescu,

„Cristi, dar tu și în viața reală ai anumite vorbe, anumite atitudini față de oameni, fără să fii acolo nemâncat și fără să dormi pe scânduri. Eu ce vină am dacă am fost acolo?, a fost replica primită din partea fostului concurent Survivor.

ADVERTISEMENT

Cum a răspuns fostul concurent de la Survivor după ce Cristi Mitrea i-a spus să-și schimbe atitudinea

Pe de altă parte, Cristi Mitrea l-a avertizat pe Mihai Zmărăndescu că ar trebui să gândească de două ori anumite afirmații, pentru că acestea sunt publice și l-ar putea afecta pe viitor, mai ales că, din punctul său de vedere, nu știe să le gestioneze.

„Te duci în niște zone atât de sensibile… , de-mi vine să te întreb dacă ești homofob? Ai grijă, că ești la televizor. Te duci în niște zone foarte sensibile care nu o să-ți facă bine niciodată. Nu știi să le gestionezi.

ADVERTISEMENT

N-ai niciun fel de abilitate. Părerea mea este să dai dovadă de maturitate. Câteodată să controlezi ce scoți pe gura aia, că scoți prostii. N-ai creștere de acasă, frate!”, i-a spus Cristi Mitrea.

Schimb dur de replici între Mihai Zmărăndescu de la Survivor și Cristi Mitrea

În consecință, Mihai Zmărăndescu a afirmat că este mândru de atitudinea pe care a afișat-o la Survivor România. Consideră că a fost asumat. Iar faptul că a spus lucrurilor pe nume nu este, din punctul său de vedere, o greșeală.

ADVERTISEMENT

„Sunt foarte mândru. Nu regret. Am spus tot ce am simțit. S-a văzut reacția Războinicilor când am plecat. A lui Kamara. A lui Iftimoaie, oamenii cu care eu m-am înțeles. Poate sunt momente când s-a greșit. Dar eu am spus tot ce am văzut pe suflet în fața camerei. Dacă stăteam și nu eram vocal, acum nu mai aveam despre ce să vorbim”, a afirmat Mihai Zmărăndescu legat de parcursul său la Survivor.

ADVERTISEMENT

„Mulțumim că ne-ai ajutat emisiunea, că fără tine, sincer, nu știu cum mai ajungeam la sfârșitul ei”, a fost reacța lui Cristi Mitrea. În schimb, i s-au adresat cuvinte dure. Fostul iubit al Andreei Mantea a fost acuzat că nu are ce căuta în emisiunea lui Cătălin Măruță.

„Da, eu înțeleg rolul lui domnul Cătălin aici. Este La Măruță. Acum tu ești în umbra lui și începi să dai în toată lumea care vine aici. Eu nu știu dacă tu ai fost în emisiune la Survivor, dacă ai cum să vorbești despre oamenii care au trăit acolo. Tu ar trebuie să te duci sezonul viitor și să ne dovedești de ce ești în stare”, i-a răspuns Mihai Zmărăndescu.

Cristi Mitrea: „Nu dai dovadă de cei șapte ani de acasă”

Pe final de emisiune, Cătălin Măruță i-a propus lui Mihai Zmărăndescu să revină în platou împreună cu Crina Abrudan, pentru a lămuri situația dintre ei. Tânărul a acceptat, dar a precizat că nu are de ce să-și ceară scuze de la fosta sa colegă. „Nu am de ce să-ți cer scuze. Și ea mi-a zis `Marș, nesimțitule!’. De ce să-mi cer scuze?”.

Tot Cristi Mitrea a fost cel care a luat inițiativa: „Pentru că este un lucru decent de făcut. Ești bărbat. Dar, în fine, lucrurile astea nu trebuie să te învățăm noi. Asta e trist. Că n-ai găsit un pic de modestie. Că nu dai dovadă de 7 ani de ani de acasă”.

„Dar tu știi ce am trăit eu acasă? Ești în urmă cu situația? De unde știi ce a fost la mine în familie?”, s-a apărat Mihai Zmărăndescu, făcând referire la