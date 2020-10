Clotilde Armand, noul primar al sectorului 1, mesaj pentru Rapid! Cum vor continua să vină banii pentru giuleşteni

Clotilde Armand, noul primar al sectorului 1, a dat o primă declarație despre Rapid București, îndreptată spre conducerea clubului din Giulești.

„Dacă Rapid prestează servicii pentru primărie, adică antrenament pentru copiii sectorului, va fi plătit. Win-win. Doar dacă prestează servicii pentru comunitate”, a declarat Clotilde Armand, potrivit Ziare.com.

„Voi proteja această bază sportivă, vom investi acolo. În Planul Urbanistic Zonal (PUZ) al lui Tudorache, era condamnată.

Câți oameni au votat-o pe Clotilde Armand

Era trecută ca centru de business, de birouri. Am luptat în instanță împotriva PUZ-ului și am câștigat de două ori. Am reușit să suspendăm avizul de mediu pentru acest plan”, a adăugat ea.

Clotilde Armand a candidat la alegeri din partea USR-PLUS la Primăria Sectorului 1 și l-a învins pe actualul primar al PSD, Dan Tudorache. Toate secțiile de vot au fost centralizate pe platforma AEP acum șase zile. Astfel, Clotilde Armand are 40,95% (36.454), în comparație cu Dan Tudorache care a strâns 39,82% (35.447).

Rapid București a învins-o, vineri, pe Concordia Chiajna, cu 4-2. Golurile giuleștenilor au fost înscrise de Pănoiu (31), Drăghiceanu (59), Goge (68) și Bălan (90+4 din penalty). Pentru oaspeți au înscris Dumitru (12) și Herghelegiu (44).

În runda următoare Rapid ar putea ajunge pe primul loc

Concordia putea înscrie în minutul 10. După aceea a marcat primul gol al meciului. Giuleștenii au restabilit egalitatea prin Pănoiu. Herghelegiu a dus scorul la 2-1 pentru Concordia.

Llullaku și Herghelegiu puteau înscrie pentru Chiajna, însă giuleștenii au egalat prin Goge. Rapidul putea să dea gol prin Drăghiceanu. Giuleștenii au ajuns la conducere după reușita lui Goge. Rapid-ul a avut și o bară pe finalul jocului. Bălan a dat ultimul gol al meciului.

Giuleștenii se află pe locul secund al clasamentului, cu 13 puncte. Lider este U Craiova 1948 care a acumulat 14 puncte. Podiumul este completat de Dunărea Călărași, cu 12 puncte.

În runda cu numărul șapte a campionatului, rapidiștii vor avea derby-ul primelor două clasate cu cei de la U Craiova 1948. Giuleștenii vor evolua în deplasare. Cu o victorie bucureștenii vor trece pe primul loc al clasamentului.