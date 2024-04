Clotilde Armand, trimisă în judecată în ziua în care și-a depus candidatura. Reacția primarului Sectorului 1. Update

Procurorii de la Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 au trimis-o în judecată, joi, pe Clotilde Armand (USR), primarul Sectorului 1, pentru comiterea infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane.

Clotilde Armand, trimisă în judecată

a fost trimisă în judecată chiar în ziua în care și-a depus la biroul electoral de circumscripție candidatura pentru un nou mandat de primar.

La scurt timp după anunțul procurorilor, Clotilde Armand a reacționat într-o postare pe pagina sa de Facebook. Primarul Sectorului 1 spune că abia aștepta ca dosarul să ajungă în instanță pentru a putea să demonteze acuzațiile „inventate”.

„În urmă cu câteva ore mi-am anunțat candidatura pentru un nou mandat la Primăria Sectorului 1 și mi-am depus la Biroul Electoral candidatura. I-am transmis lui Ciolacu că Alianța Dreapta Unită o să-l trimită înapoi la covrigăria lui.

La 2 ore după am aflat de la televizor că am fost trimisă în judecată pentru că am implementat un program anticorupție în administrația locală.

Un caz penibil, deschis la plângerea lui Dan Tudorache, cu acuzații ridicole, în care au inventat un prejudiciu de 3.000 euro.

Un dosar în care Marcel Ciolacu a schimbat 4 procurori până a găsit unul din provincie pe care l-a avansat să mă ancheteze, ca să nu mai zic actualul premier atacă independența Justiției la fiecare apariție publică, iar Alina Gorghiu a ajuns unealta PSD în demolarea Justiției.

Abia așteptam ca întregul dosar să ajungă în instanță să demontez toată aceasta făcătură”, a scris edilul.

”Am respectat legea”

În urmă cu o lună, Clotilde Armand anunța că în dosarul în care este acuzată. Parchetul a fost sesizat de Agenția Națională de Integritate (ANI) că edilul de la Sectorul 1 li-ar fi folosit funcția pentru favorizarea unor persoane.

Clotilde Armand susținea la acel moment că aceasta este „reacția sistemului PNL PSD” la anunțarea candidaturii sale pentru un nou mandat de primar al Sectorului 1.

„Să vă mai dau un exemplu despre reacția sistemului PNL PSD la anunțarea candidaturii mele. Probabil știți, sunt acuzată de fostul primar PSD (Diamante) că aş fi fost remunerată ilegal cu 2.500 euro într-un proiect european în care am implementat măsuri anticorupţie la Primăria Sectorului 1.

Am respectat legea în cazul proiectului pe fonduri europene şi am contestat în instanţă raportul ANI. Apropos, în acelaşi timp în care au schimbat judecătorii, ‘Noaptea ca hoții!’, m-au sunat de la Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 că se schimbă calitatea de suspect în inculpat.

Campania electorală începe mâine, iar Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au nevoie de știri cu primarii USR care să fie filmați în fața parchetelor și să fie atacați în prime-time de televiziunile de casă.

Poate lumea nu vede ce dezastru economic patronează și ce tunuri financiare se dau în România. Oamenii nu mai pot fi mințiți cu astfel de montaje mediatice”, a scris atunci Clotilde Armand pe Facebook.