Clotilde Armand, audiată de procurori: ”Mi s-a adus la cunoștință că am calitatea de suspect”

Armand e acuzată că s-ar fi folosit de funcție pentru a obține venituri pentru sine, iar acum procurorii vor fi nevoiți să lămurească această situație. Clotilde Armand a anunțat că are calitatea de suspect în acest caz, cu mențiunea că ”aceasta este procedura”. Cazul anchetat are legătură cu un proiect european implementat la Primăria Sectorului 1.

Clotilde Armand, audiată de procurori

”Am venit la parchet la solicitarea domnului procuror pentru a lămuri situația de la ANI, bazată pe plângerea lui Dan Tudorache. Mi s-a adus la cunoștință calitatea de suspect, înțeleg că aceasta este procedura. Cum că aș fi fost remunerată ilegal cu 3.000 euro într-un proiect european în care am implementat măsuri anticorupție la Primăria Sectorului 1.

, la sfârșitul lunii mai: 60 de funcționari publici au participat la cursuri de formare /instruire în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității, a fost creat un registru al riscurilor de corupție la nivelul administrației locale din Sectorul 1, au fost elaborate proceduri operaționale privind managementul riscurilor de corupție și stabilirea măsurilor preventive anticorupție la nivelul Primăriei Sectorului 1 și au fost derulate campanii de conștientizare privind riscul expunerii la faptele de corupție.

dintre primele administrații locale din România care a obținut certificarea pentru sistemul de management anti-mită. Așa cum am mai spus, am respectat legea în cazul proiectului pe fonduri europene și am contestat în instanță raportul ANI. Am încredere în Justiție”, a transmis Clotilde Armand printr-un comunicat de presă.

De ce este acuzată Clotilde Armand? În noiembrie 2022, ANI transmitea că a constatat existența unui conflict de interese în cazul primarului, după ce Armand a semnat dispoziții prin care s-a numit pe sine manager al proiectului ”Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție”.

Un proiect finanțat din fonduri europene, care a produs un folos material pentru sine în valoare de 18.720 de lei. ANI anunța că cele 5 dispoziții semnate ar reprezenta numirea în funcția de manager de proiect, precum și majorarea indemnizației lunare, cu până la 30%. Clotilde Armand este în incompatibilitate pentru că nu poate exercita simultan funcția de primar al Sectorului 1, dar și funcția plătită din bani europeni de manager de proiect.

”Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către ARMAND CLOTILDE MARIE BRIGITTE a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal întrucât, în exercitarea atribuțiilor de primar, respectiv în perioada februarie – august 2022, a semnat un număr de 5 dispoziții care au condus la crearea unor venituri suplimentare pentru sine”, se arată în comunicatul ANI.

În noiembrie 2022, Clotilde Armand lua în derâdere demersul ANI, considerând că nu a greșit cu nimic. ”Gata! M-au prins… Glumesc. Nu aveau ce. Am citit astăzi comunicatul ANI, pot să vă spun că am respectat legea în cazul proiectului ”Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție‟.

Avem o confirmare de la oficialii de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene care ne transmit că suntem eligibili. Înainte de a se face numirile în cadrul proiectului, a existat o verificare și autoritățile competente care ne-au transmis că totul este corect. Știți, nu facem nimic de capul nostru”, scria primarul pe Facebook.